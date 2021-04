Serie A: Sassuolo-Roma, le probabili formazioni

Sassuolo e Roma in campo alle 15 di sabato per la 29esima giornata di Serie A. I neroverdi senza i Nazionali azzurri per il pericolo Covid: in attacco senza Berardi e Caputo chance per Raspadori dal 1′, a centrocampo senza Locatelli giocheranno Obiang e Magnanelli.

Anche Fonseca alle prese con diverse assenze, in particolare Smalling in difesa e Veretout e Mkhitaryan a centrocampo: Borja Mayoral unica punta sostenuta da Pedro ed El Shaarawy, in ballottaggio con Carles Perez. Mediana con Diawara e Pellegrini.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Marlon, Rogerio; Obiang, Magnanelli; Traorè, Maxime Lopez, Djuricic; Raspadori.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Fazio, Spinazzola; Karsdorp, Diawara, Pellegrini, Bruno Peres; Pedro, El Shaarawy; Borja Mayoral.

02-04-2021