Serie A, Sassuolo-Udinese: probabili formazioni

Tutto pronto per l’anticipo della 7.a giornata di Serie A. Alle 20:45, il Sassuolo ospita l’Udinese. Per i neroverdi, secondi in classifica a -2 dalla capolista Milan, ha l’occasione di conquistare, momentaneamente, il primo posto.

De Zerbi si affida al 4-2-3-1 con Caputo attaccante centrale. Dall’altra parte, bianconeri con il 4-3-3 con il tridente offensivo che dovrebbe essere formato da Pussetto, Okaka e Deulofeu.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Ayhan, Ferrari, Rogerio; Locatelli, M.Lopez; Berardi, Traoré, Boga; Caputo

UDINESE (4-3-3): Musso; Stryger Larsen, Becao, De Maio, Samir; De Paul, Arslan, Pereyra; Pussetto, Okaka, Deulofeu

OMNISPORT | 06-11-2020 09:10