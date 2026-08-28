Serie A, le partite di oggi: dove vedere Milan-Venezia in diretta tv o streaming, il programma

Il palinsesto delle partite della seconda giornata di Serie A: come seguirle tutte, la programmazione completa

Dopo un esordio che ha già regalato conferme e sorprese, la Serie A riapre il sipario torna in campo per la seconda giornata con un programma ricco di appuntamenti e sfide da seguire. Dal Milan, chiamato a dare continuità contro il Venezia, alle big come Napoli, Inter, Juventus e Roma, fino agli incroci che mettono in palio punti pesanti anche in ottica europea: il weekend propone un calendario lungo e distribuito. Ecco tutto quello che c’è da sapere per non perdere nessuna partita, con orari, piattaforme e indicazioni su dove vedere in tv e streaming tutte le gare della giornata.

Dove vedere la seconda giornata di Serie A

L’intera stagione di Serie A sarà visibile in esclusiva su DAZN, disponibile su smart tv, smartphone e tablet. Tra le novità di quest’anno c’è MyClubPass, un nuovo tipo di abbonamento pensato per chi vuole seguire solo le partite della propria squadra del cuore. Tre gare per giornata saranno inoltre trasmesse anche su Sky Sport, in co-esclusiva, e disponibili in streaming sull’app Sky Go e NOW.

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Milan-Venezia, come seguire l’anticipo: DAZN o Sky?

Il Milan apre le danze della seconda giornata di Serie A con l’obiettivo di dare continuità al convincente esordio di Torino, dove i rossoneri hanno superato i granata per 2-1 mostrando subito segnali incoraggianti sotto la guida di Amorim. A San Siro ora arriva un Venezia chiamato a reagire dopo il ko interno per 0-2 contro il Lecce, in una sfida che mette di fronte due squadre con umori opposti. Per il tecnico portoghese è dunque un’occasione importante per consolidare idee e meccanismi, mantenendo una certa continuità nelle scelte in attesa del pieno recupero dei giocatori più importanti e di una rosa ancora in fase di assestamento.

Milan-Venezia ore 20.45 DAZN

Le partite di sabato 29 agosto

La seconda giornata di Serie A prosegue con quattro sfide dal peso specifico importante. La Fiorentina, reduce dal pesante 4-0 incassato contro la Roma, cerca il riscatto al Franchi contro un Frosinone che ha iniziato il campionato con la sconfitta di misura contro la Juventus. Il Monza, dopo il battesimo difficile con l’Inter, ospita l’Udinese, fermata sul pari dal Como all’esordio e alle prese anche con alcune assenze pesanti. In contemporanea, il Sassuolo riceve il Torino: i neroverdi vogliono rialzarsi dopo il ko con l’Atalanta, mentre i granata sono chiamati a reagire dopo la battuta d’arresto interna contro il Milan. A chiudere il programma del sabato sarà la Juventus, che all’Allianz Stadium attende il Parma.

Fiorentina-Frosinone ore 18.30 DAZN Monza-Udinese ore 18.30 DAZN Sassuolo-Torino ore 20.45 DAZN Juventus-Parma ore 20.45 DAZN

Le partite di domenica 30 agosto

La domenica della seconda giornata propone tre appuntamenti di grande interesse. Il Napoli, partito con il piede giusto grazie al successo sul Genoa, riceve al Maradona il Como, reduce dall’1-1 di Udine: per gli azzurri un primo esame importante per confermare le ambizioni della nuova stagione, mentre la squadra di Fabregas vuole dare un segnale al campionato. A seguire, il Cagliari ospita l’Inter campione d’Italia, già convincente all’esordio con il netto 4-1 rifilato al Monza: i sardi, vittoriosi sul Parma nella prima giornata, proveranno a mettere alla prova la squadra nerazzurra. In serata, infine, la Lazio sfida il Genoa all’Olimpico.

Napoli-Como ore 18.30 DAZN Cagliari-Inter ore 20.45 DAZN/SKY/SKY GO/NOW Lazio-Genoa ore 20.45 DAZN

I posticipi di lunedì 31 agosto

Il turno tramonta con due sfide che promettono spunti interessanti. Il Lecce torna in campo davanti al proprio pubblico dopo il successo esterno sul Venezia e ospita una Roma che ha iniziato il campionato con il convincente 4-0 rifilato alla Fiorentina: per i salentini l’occasione di confermare l’ottimo avvio, mentre i giallorossi cercano continuità e altri segnali positivi. In serata, l’Atalanta riceve il Bologna: la Dea arriva dal successo sul Sassuolo e vuole sfruttare il fattore campo per battere una concorrente all’Europa, mentre gli emiliani, reduci dal ko interno contro la Lazio, sono chiamati a una pronta reazione. Due partite diverse per caratteristiche e ambizioni, ma accomunate dalla voglia di dare subito un’identità precisa alla stagione.