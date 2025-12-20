Serie A, dove vedere Lazio-Cremonese e Juventus-Roma: orari e info

Il programma e il palinsesto della sedicesima giornata di Serie A, spezzettata a causa della Supercoppa italiana: le sfide in programma e come seguirle

In una giornata spezzata dagli impegni in Supercoppa italiana, i match in Serie A saranno soltanto sei. Nonostante questo non mancano sfide interessanti e di alto livello, con la copertina che se la prende Juventus-Roma: il ritorno di Spalletti contro il suo passato e la voglia dei bianconeri di avvicinarsi al quarto posto. Ma Gasperini dopo il successo contro il Como, sicuramente non sarà d’accordo. Tanti i punti delicati in palio, soprattutto a Firenze, con la viola obbligata a un riscatto.

Serie A, la classifica prima della 16ª giornata

Pos. Squadra Punti PG 1 Inter 33 15 2 Milan 32 15 3 Napoli 31 15 4 Roma 30 15 5 Juventus 26 15 6 Bologna 25 15 7 Como 24 15 8 Lazio 22 15 9 Sassuolo 21 15 10 Udinese 21 15 11 Cremonese 20 15 12 Atalanta 19 15 13 Torino 17 15 14 Lecce 16 15 15 Cagliari 14 15 16 Genoa 14 15 17 Parma 14 15 18 Verona 12 15 19 Pisa 10 15 20 Fiorentina 6 15

Serie A, il programma della 16ª giornata

Lazio-Cremonese 20 dicembre ore 18.00 Dazn Juventus-Roma 20 dicembre ore 20.45 Dazn/Sky/Sky Go/Now Cagliari-Pisa 21 dicembre ore 12.30 Dazn Sassuolo-Torino 21 dicembre ore 15.00 Dazn/Sky/Sky Go/Now Fiorentina-Udinese 21 dicembre ore 18.00 Dazn/Sky/Sky Go/Now Genoa-Atalanta 21 dicembre ore 20.45 Dazn

Le partite di oggi, sabato 20 dicembre

La Lazio è pronta ad aprire questo turno di Serie A: i biancocelesti sfidano la Cremonese di Nicola per cercare di continuare la scalata ai posti per l’Europa, dopo la grande vittoria contro il Parma in 9 contro 11. A chiudere il sabato è il big match tra la Juve e la Roma. I bianconeri hanno vinto cinque delle ultime sei partite disputate in tutte le competizioni e contro il giallorossi possono rispondere presente. Spalletti con un successo potrebbe avvicinarsi a un punto dal quarto posto Champions League e potrebbe mettere un po’ di pressione nelle zone alte di classifica, in vista di un calendario più morbido (ma da non sottovalutare) per i la Vecchia Signora.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Le partite di domani, domenica 21 dicembre

Nel lunch match, Cagliari e Pisa sono pronte ad affrontarsi in una sfida molto importante per la salvezza. Poi nel primo pomeriggio toccherà al Sassuolo di Grosso, reduce dal pari a San Siro contro il Milan: i neroverdi se la vedranno contro il Torino. Alle 18.00 in campo la Fiorentina, che dopo l’ennesimo ko anche in Conference ha bisogno di rialzarsi. Contro l’Udinese sarà una sfida quasi da ultima spiaggia e Vanoli è obbligato a conquistare i tre punti per cercare di iniziare la rimonta salvezza. Genoa e Atalanta chiudono la domenica di calcio, con Palladino e De Rossi intenzionati a continuare l’ottimo lavoro sulle proprie rose.

Clicca qui per leggere tutte le news sulla Serie A