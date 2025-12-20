Serie A, dove vedere Lazio-Cremonese e Juventus-Roma: orari e info

In una giornata spezzata dagli impegni in Supercoppa italiana, i match in Serie A saranno soltanto sei. Nonostante questo non mancano sfide interessanti e di alto livello, con la copertina che se la prende Juventus-Roma: il ritorno di Spalletti contro il suo passato e la voglia dei bianconeri di avvicinarsi al quarto posto. Ma Gasperini dopo il successo contro il Como, sicuramente non sarà d’accordo. Tanti i punti delicati in palio, soprattutto a Firenze, con la viola obbligata a un riscatto.
Serie A, la classifica prima della 16ª giornata
|Pos.
|Squadra
|Punti
|PG
|1
|Inter
|33
|15
|2
|Milan
|32
|15
|3
|Napoli
|31
|15
|4
|Roma
|30
|15
|5
|Juventus
|26
|15
|6
|Bologna
|25
|15
|7
|Como
|24
|15
|8
|Lazio
|22
|15
|9
|Sassuolo
|21
|15
|10
|Udinese
|21
|15
|11
|Cremonese
|20
|15
|12
|Atalanta
|19
|15
|13
|Torino
|17
|15
|14
|Lecce
|16
|15
|15
|Cagliari
|14
|15
|16
|Genoa
|14
|15
|17
|Parma
|14
|15
|18
|Verona
|12
|15
|19
|Pisa
|10
|15
|20
|Fiorentina
|6
|15
Serie A, il programma della 16ª giornata
|Lazio-Cremonese
|20 dicembre ore 18.00
|Dazn
|Juventus-Roma
|20 dicembre ore 20.45
|Dazn/Sky/Sky Go/Now
|Cagliari-Pisa
|21 dicembre ore 12.30
|Dazn
|Sassuolo-Torino
|21 dicembre ore 15.00
|Dazn/Sky/Sky Go/Now
|Fiorentina-Udinese
|21 dicembre ore 18.00
|Dazn/Sky/Sky Go/Now
|Genoa-Atalanta
|21 dicembre ore 20.45
|Dazn
Le partite di oggi, sabato 20 dicembre
La Lazio è pronta ad aprire questo turno di Serie A: i biancocelesti sfidano la Cremonese di Nicola per cercare di continuare la scalata ai posti per l’Europa, dopo la grande vittoria contro il Parma in 9 contro 11. A chiudere il sabato è il big match tra la Juve e la Roma. I bianconeri hanno vinto cinque delle ultime sei partite disputate in tutte le competizioni e contro il giallorossi possono rispondere presente. Spalletti con un successo potrebbe avvicinarsi a un punto dal quarto posto Champions League e potrebbe mettere un po’ di pressione nelle zone alte di classifica, in vista di un calendario più morbido (ma da non sottovalutare) per i la Vecchia Signora.
Le partite di domani, domenica 21 dicembre
Nel lunch match, Cagliari e Pisa sono pronte ad affrontarsi in una sfida molto importante per la salvezza. Poi nel primo pomeriggio toccherà al Sassuolo di Grosso, reduce dal pari a San Siro contro il Milan: i neroverdi se la vedranno contro il Torino. Alle 18.00 in campo la Fiorentina, che dopo l’ennesimo ko anche in Conference ha bisogno di rialzarsi. Contro l’Udinese sarà una sfida quasi da ultima spiaggia e Vanoli è obbligato a conquistare i tre punti per cercare di iniziare la rimonta salvezza. Genoa e Atalanta chiudono la domenica di calcio, con Palladino e De Rossi intenzionati a continuare l’ottimo lavoro sulle proprie rose.