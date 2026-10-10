Torna in scena la Serie A. Dopo la lunga sosta per le Nazionali, il campionato riparte con la sesta giornata, in programma da sabato 10 a lunedì 12 ottobre. Si comincia con Genoa-Fiorentina, poi spazio a Inter e Napoli, impegnate rispettivamente contro Parma e Frosinone. La domenica si apre con l’interessante lunch match tra Como e Roma. Poi, alle 15, doppio appuntamento con Lazio-Monza e Lecce-Bologna, mentre alle 18 sarà il turno di Sassuolo-Milan. In serata, riflettori su Cagliari-Juventus. Lunedì gli ultimi due incontri, Atalanta-Venezia e Torino-Udinese, chiuderanno il programma.
- La classifica prima della sesta giornata
- Dove vedere le partite in diretta tv e streaming
- Le partite di oggi, sabato 10 ottobre
- Le partite di domani, domenica 11 ottobre
- Le partite di lunedì 12 ottobre
La classifica prima della sesta giornata
Classifica: Roma 13, Inter 13, Lazio 13, Cagliari 12, Milan 11, Frosinone 10, Juventus 10, Como 10, Napoli 7, Sassuolo 7, Atalanta 6, Lecce 6, Udinese 4, Torino 4, Parma 4, Monza 4, Fiorentina 4, Bologna 2, Genoa 1, Venezia 0.
Dove vedere le partite in diretta tv e streaming
|Genoa-Fiorentina
|sabato 10 ottobre
|ore 15
|DAZN
|Inter-Parma
|sabato 10 ottobre
|ore 18
|DAZN
|Napoli-Frosinone
|sabato 10 ottobre
|ore 20:45
|DAZN/Sky
|Como-Roma
|domenica 11 ottobre
|ore 12:30
|DAZN
|Lazio-Monza
|domenica 11 ottobre
|ore 15
|DAZN
|Lecce-Bologna
|domenica 11 ottobre
|ore 15
|DAZN
|Sassuolo-Milan
|domenica 11 ottobre
|ore 18
|DAZN/Sky
|Cagliari-Juventus
|domenica 11 ottobre
|ore 20:45
|DAZN
|Atalanta-Venezia
|lunedì 12 ottobre
|ore 18:30
|DAZN
|Torino-Udinese
|lunedì 12 ottobre
|ore 20:45
|DAZN/Sky
Le partite di oggi, sabato 10 ottobre
- Genoa-Fiorentina: Il Grifone cerca una svolta. Reduce dalla sconfitta per 2-1 sul campo del Parma e con un solo punto conquistato nelle prime sei giornate, la panchina di De Rossi inevitabilmente inizia a essere sotto osservazione. Situazione diversa per la Viola, che sembra aver superato le difficoltà di inizio stagione anche grazie all’arrivo di Vanoli.
- Inter-Parma: Tornano in campo anche i campioni d’Italia, reduci da una sosta che ha visto molti nerazzurri impegnati con le rispettive Nazionali. Lautaro potrebbe partire dalla panchina, con Thuram e Bonny favoriti per una maglia da titolare. Dall’altra parte il nuovo Parma di Gilardino, subentrato dopo le dimissioni di Cuesta.
- Napoli-Frosinone: Gli azzurri di Allegri cercano una vittoria per rilanciarsi in classifica. Di fronte il Frosinone, una delle sorprese di questo avvio di stagione, che dovrà però rinunciare al bomber Raimondo, infortunatosi con l’U21. Assenze pesanti anche per il Napoli, che durante la sosta ha perso Vergara e Olivera.
Le partite di domani, domenica 11 ottobre
- Como-Roma: Lunch-match di cartello tra due delle squadre più spettacolari del campionato. In palio punti importanti sia per la corsa all’Europa, sia per la vetta della classifica. Gli uomini di Fabregas cercano il riscatto dopo il ko contro il Frosinone. Dall’altra parte, la squadra di Gasperini è in grande forma, condividendo il primo posto con Inter e Lazio.
- Lazio-Monza: I biancocelesti vogliono dare continuità all’ottimo avvio di stagione, con quattro successi e un pareggio, quello contro il Milan. I brianzoli arrivano invece dal successo casalingo contro il Sassuolo, che ha permesso loro di salire a quota quattro punti e uscire dalla zona retrocessione.
- Lecce-Bologna: Avvio di stagione non semplice per entrambe. i salentini hanno perso tre partite, ma i successi contro Venezia e Monza hanno portato sei punti preziosi. Quattro in più rispetto ai falsinei, ora affidati a Palladino dopo l’esonero di Tedesco. I rossoblù cercano una svolta dopo un inizio deludente, con ancora nessuna vittoria a referto.
- Sassuolo-Milan: I neroverdi puntano ancora sul fattore campo, dove hanno già battuto Torino e Juventus. Un dato da non sottovalutare per la squadra di Amorim, che arriva alla sfida ancora imbattuta in campionato.
- Cagliari-Juventus: Sfida interessante tra due squadre reduci da un buon momento. I bianconeri di Spalletti cercano la seconda vittoria di fila in campionato, ma troveranno i sardi in grande fiducia. La squadra di Pisacane arriva da tre successi di fila, l’ultimo contro l’Udinese, e occupa le prime posizioni con 12 punti, due in più della Juve.
Le partite di lunedì 12 ottobre
- Atalanta-Venezia: I bergamaschi cercano una svolta dopo tre sconfitte consecutive, arrivate in seguito ai due successi iniziali. Situazione ancora più complicata per i lagunari, ultimi in classifica con cinque ko e nessun punto conquistato.
- Torino-Udinese: I granata cercano di ritrovare la vittoria dopo un avvio altalenante. Al successo contro la Fiorentina sono seguiti la sconfitta con la Roma e il pareggio contro il Bologna. Di fronte, i friulani sono reduci da tre ko di fila, contro Lazio, Inter e Cagliari, ma capaci comunque di mostrare buone prestazioni.