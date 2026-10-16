Dopo le emozioni delle coppe europee, riprende il campionato della massima serie italiana: il calendario completo con date, orari e diretta tv

Dopo le emozioni regalate dalle coppe europee, torna in campo la Serie A. Il settimo turno si apre con l’anticipo tra Frosinone e Sassuolo. Sabato tre big in campo: l’Inter ospite del Bologna, il Napoli a Venezia e la Roma ospita all’Olimpico il Genoa. Domenica riflettori puntati su Milan-Atalanta e Juventus-Lazio. Lunedì saranno due i posticipi che chiuderanno ufficialmente il turno. Di seguito, il programma completo.

La classifica prima della settima giornata

La classifica: Inter 16, Lazio 16, Roma 14, Cagliari 13, Milan 12, Juventus 11, Como 11, Napoli 10, Frosinone 10, Atalanta 9, Sassuolo 8, Torino 7, Lecce 6, Bologna 5, Udinese 4, Monza 4, Genoa 4, Parma 4, Fiorentina 4, Venezia 0.

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Dove vedere la settima giornata in diretta tv e streaming

Frosinone-Sassuolo venerdì 16 ottobre ore 20:45 DAZN Venezia-Napoli sabato 17 ottobre ore 15 DAZN Bologna-Inter sabato 17 ottobre ore 18 DAZN Roma-Genoa sabato 17 ottobre ore 20:45 DAZN/Sky Udinese-Lecce domenica 18 ottobre ore 12:30 DAZN Fiorentina-Como domenica 18 ottobre ore 15 DAZN Milan-Atalanta domenica 18 ottobre ore 18 DAZN/Sky Juventus-Lazio domenica 18 ottobre ore 20:45 DAZN Monza-Cagliari lunedì 19 ottobre ore 18:30 DAZN Parma-Torino lunedì 19 ottobre ore 20:45 DAZN/Sky

La partita di oggi, venerdì 16 ottobre

Frosinone-Sassuolo: si apre allo Stirpe la settima giornata di Serie A, con la sfida tra due squadre appaiate a metà classifica. Da una parte, i ciociari vanno subito a caccia del riscatto dopo il ko per 3-0 subito sul campo del Napoli; dall’altra, i neroverdi di Aquilani arrivano all’appuntamento con rinnovata fiducia, forti del prestigioso pareggio per 1-1 conquistato contro il Milan.

Le partite di domani, sabato 17 ottobre

Venezia-Napoli: dopo la sconfitta europea contro il Villareal, la squadra di Allegri vuole rialzare immediatamente la testa in campionato, dando continuità ai successi conquistati contro Bologna e Frosinone, intervallati dal pareggio con la Fiorentina. Gli azzurri faranno visita a un Venezia in piena crisi, ancora fermo a zero punti dopo sette giornate e chiamato a invertire urgentemente la rotta.

dopo la sconfitta europea contro il Villareal, la squadra di Allegri vuole rialzare immediatamente la testa in campionato, dando continuità ai successi conquistati contro Bologna e Frosinone, intervallati dal pareggio con la Fiorentina. Gli azzurri faranno visita a un Venezia in piena crisi, ancora fermo a zero punti dopo sette giornate e chiamato a invertire urgentemente la rotta. Bologna-Inter: sfida insidiosa al Dall’Ara, dove i felsinei ospitano i nerazzurri. I padroni di casa, reduci dal primo successo stagionale conquistato sul campo del Lecce, proveranno a centrare per la prima volta in questo campionato due vittorie di fila. Di fronte ci sarà però un’Inter particolarmente convincente in Serie A, diversamente da quanto visto finora in Champions League, registrando due sconfitte nelle prime due gare di League Phase.

sfida insidiosa al Dall’Ara, dove i felsinei ospitano i nerazzurri. I padroni di casa, reduci dal primo successo stagionale conquistato sul campo del Lecce, proveranno a centrare per la prima volta in questo campionato due vittorie di fila. Di fronte ci sarà però un’Inter particolarmente convincente in Serie A, diversamente da quanto visto finora in Champions League, registrando due sconfitte nelle prime due gare di League Phase. Roma-Genoa: dopo l’amarissima sconfitta subita in Champions contro il Real Madrid, con i giallorossi avanti 3-1 prima di subire la rimonta nel finale, la squadra di Gasperini è chiamata a ritrovare lucidità e concentrazione in campionato. I capitolini sono reduci da due pareggi consecutivi, contro Inter e Como, e occupano la classifica con 14 punti, a sole due lunghezze dalla coppia di testa formata da Lazio e Inter. All’Olimpico arriverà il Genoa di De Rossi, rinvigorito dal successo conquistato nell’ultimo turno contro la Fiorentina, il primo di questa stagione.

Le partite di domenica 18 ottobre

Udinese-Lecce: il Bluenergy Stadium ospita un delicato match, tra due squadre alla ricerca di punti preziosi per allontanarsi dalle zone basse della classifica. I friulani attraversano un momento particolarmente complicato, con quattro sconfitte consecutive e la necessità di interrompere una serie di risultati negativi. Situazione non semplice neppure per i salentini, reduci dal ko interno con il Bologna al Via del Mare, che ha rappresentato la quarta sconfitta stagionale.

il Bluenergy Stadium ospita un delicato match, tra due squadre alla ricerca di punti preziosi per allontanarsi dalle zone basse della classifica. I friulani attraversano un momento particolarmente complicato, con quattro sconfitte consecutive e la necessità di interrompere una serie di risultati negativi. Situazione non semplice neppure per i salentini, reduci dal ko interno con il Bologna al Via del Mare, che ha rappresentato la quarta sconfitta stagionale. Fiorentina-Como: al Franchi, la Fiorentina ospita il Como con l’obiettivo di ritrovare una vittoria che manca dal successo contro il Venezia (lo scorso 15 settembre), fin qui l’unico conquistato in campionato. I viola sono reduci dal pareggio contro il Napoli e dalla successiva sconfitta sul campo del Genoa. Dall’altra parte ci sarà il Como di Fabregas, protagonista di un rendimento altalenante in Serie A e chiamato a reagire anche dopo il ko europeo subito in Champions contro il Feyenoord.

al Franchi, la Fiorentina ospita il Como con l’obiettivo di ritrovare una vittoria che manca dal successo contro il Venezia (lo scorso 15 settembre), fin qui l’unico conquistato in campionato. I viola sono reduci dal pareggio contro il Napoli e dalla successiva sconfitta sul campo del Genoa. Dall’altra parte ci sarà il Como di Fabregas, protagonista di un rendimento altalenante in Serie A e chiamato a reagire anche dopo il ko europeo subito in Champions contro il Feyenoord. Milan-Atalanta: archiviato l’impegno di Europa League contro il Salisburgo, i rossoneri tornano a concentrarsi sul campionato, dove è ancora imbattuto. La squadra di Amorim ospita un’Atalanta desiderosa di dare continuità alla vittoria conquistata nell’ultimo turno contro il Venezia, successo che ha permesso ai bergamaschi di interrompere la serie negativa di tre sconfitte consecutive.

archiviato l’impegno di Europa League contro il Salisburgo, i rossoneri tornano a concentrarsi sul campionato, dove è ancora imbattuto. La squadra di Amorim ospita un’Atalanta desiderosa di dare continuità alla vittoria conquistata nell’ultimo turno contro il Venezia, successo che ha permesso ai bergamaschi di interrompere la serie negativa di tre sconfitte consecutive. Juventus-Lazio: anche gli uomini di Spalletti tornano a concentrarsi sulla Serie A dopo l’impegno europeo. I bianconeri, reduci dal discusso pareggio contro il Cagliari, sono attesi da un confronto particolarmente impegnativo contro la squadra di Gattuso. I biancocelesti si presentano all’appuntamento forti di un ottimo avvio di campionato, con 16 punti conquistati e il primato in classifica condiviso con l’Inter.

Le partite di lunedì 19 ottobre