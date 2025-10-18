Serie A, le partite di oggi: dove vedere Torino-Napoli e Roma-Inter

Torna la A dopo la sosta per le Nazionali: subito big-match all'Olimpico, lunch match al Sinigaglia mentre il Milan di Allegri sfida la Fiorentina

Dopo la pausa per gli impegni delle Nazionali, torna protagonista la Serie A con la settima giornata di campionato. Ad aprire il turno saranno due anticipi: al Via del Mare il Lecce ospita il Sassuolo, mentre a Pisa andrà in scena la sfida tra i nerazzurri e il Verona. Il Napoli sarà di scena a Torino, poi riflettori puntati poi sull’Olimpico, dove Roma e Inter si affrontano nel big match di giornata.

Il lunch match vedrà il Como ospitare la Juventus al Sinigaglia, mentre nel pomeriggio si giocherà Atalanta-Lazio, con la domenica di Serie A che si chiuderà a San Siro con Milan-Fiorentina. La settima giornata calerà il sipario con Cremonese-Udinese, posticipo del lunedì che completerà il quadro del turno.

La classifica prima della 7a giornata

Classifica: Napoli 15, Roma 15, Milan 13, Inter 12, Juventus 12, Atalanta 10, Bologna 10, Como 9, Sassuolo 9, Cremonese 9, Cagliari 8, Udinese 8, Lazio 7, Parma 5, Lecce 5, Torino 5, Fiorentina 3, Verona 3, Genoa 2, Pisa 2.

Serie A, il programma della 7a giornata

Lecce-Sassuolo 18 ottobre 15:00 DAZN Pisa-Verona 18 ottobre 15:00 DAZN Torino-Napoli 18 ottobre 18:00 DAZN Roma-Inter 18 ottobre 20:45 DAZN/Sky Como-Juventus 19 ottobre 12:30 DAZN Cagliari-Bologna 19 ottobre 15:00 DAZN Genoa-Parma 19 ottobre 15:00 DAZN Atalanta-Lazio 19 ottobre 18:00 DAZN/Sky Milan-Fiorentina 19 ottobre 20:45 DAZN Cremonese-Udinese 19 ottobre 20:45 DAZN/Sky

Le partite di oggi, sabato 18 ottobre

Il Lecce , dopo un avvio di campionato tutt’altro che semplice, ha trovato la prima vittoria stagionale superando il Parma nell’ultimo turno. Dall’altra parte, il Sassuolo arriva al Via del Mare in un buon momento di forma: i neroverdi hanno infatti centrato due vittorie consecutive, contro Udinese e Verona, e cercano ora conferme per proseguire la propria risalita in classifica.

Le partite di domani, domenica 19 ottobre

Lunch match interessante al Sinigaglia, dove il Como ospita la Juventus. I lariani, protagonisti di un avvio positivo, hanno raccolto nove punti e sono reduci da quattro risultati utili consecutivi in Serie A. I bianconeri, ancora imbattuti in campioanto, attraversano un momento di flessione sul piano dei risultati: la squadra di Tudor non vince da cinque gare tra Serie A e Champions e sono chiamati a ritrovare brillantezza per restare agganciati alle prime posizioni di classifica.

La partita di lunedì 20 ottobre

Il settimo turno si chiude con Cremonese-Udinese. I padroni di casa, dopo cinque risultati utili di fila, hanno subito il primo ko in campionato contro l’Inter, ma restano comunque decimi con 9 punti all’attivo. A -1 ci sono i friulani, reduci dal pareggio contro il Cagliari.

Per seguire live tutte queste partite, le migliori cronache in tempo reale le trovi qui su Virgilio Sport.