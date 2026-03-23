Serie A: giro di vite su simulazioni, proteste e silenzi stampa, l’accordo per il codice di autoregolamentazione è lontano

L’iniziativa discussa oggi nell’assemblea della Lega Calcio, l’obiettivo è che la normativa sia pronta per l’inizio della prossima stagione

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

La Lega Calcio Serie A ha discusso oggi in assemblea della redazione del codice di autoregolamentazione, un insieme di norme varate direttamente dai club per limitare o cancellare alcuni dei comportamenti più squalificanti che si ripetono nel calcio italiano, come le simulazioni in campo e le proteste nei confronti degli arbitri.

Lega Calcio: il codice di autoregolamentazione

L’idea è piuttosto chiara: mettere insieme una serie di norme che vadano ad aggiungersi a quelle federali per contenere fenomeni che rendono il calcio italiano meno fruibile per gli spettatori o che comunque ne peggiorano lo spettacolo, fino addirittura ad inficiare i risultati delle partite. È questo il principio alla base della redazione del codice di autoregolamentazione di cui le società di serie A hanno iniziato a discutere oggi nell’assemblea della Lega Calcio.

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Giro di vite su proteste e simulazioni

Il codice si presenterebbe dunque come una sorta di elenco di regole ulteriori rispetto a quelle federali, un galateo sportivo che, però, preveda anche delle sanzioni piuttosto pesanti. Tra i comportamenti che dovrebbe andare a censurare le proteste eccessive dentro e fuori dal campo, atte a generare polemiche contrarie al fair play, le simulazioni da parte dei giocatori per ingannare l’arbitro, i ritardi all’ingresso in campo e in generale qualunque altro comportamento lesivo dell’immagine della serie A. Le società potrebbero anche essere obbligate a tenere le conferenza stampa pre-partita, un appuntamento che ultimamente diversi club hanno iniziato a cancellare.

Multe più salate

Le violazioni del codice verrebbero punite con sanzioni pecuniarie (e non disciplinari, applicabili solo per violazioni del codice di giustizia sportiva). L’entità di queste ammende, però, dovrebbe essere molto più alta rispetto a quella fissata dalle norme federali. La simulazione, ad esempio, viene oggi punita dal giudice sportivo con una multa di 2mila euro: con l’approvazione del codice di autoregolamentazione, la sanzione salirebbe a una cifra tra i 10 e i 20mila euro. Insomma, il giro di vite sarebbe piuttosto netto.

Il prossimo appuntamento

Il processo per l’approvazione del codice di autoregolamentazione è comunque appena iniziato: le società di Serie A hanno discusso dell’argomento, per poi rinviarlo nella successiva assemblea di aprile. Tra gli argomenti destinati a dividere i partecipanti ci sarà di certo la composizione dell’organo terzo e indipendente a cui dovrà essere affidato il compito di giudicare le violazioni del codice.