Serie A, Skriniar, Milinkovic-Savic, Zirkzee: a gennaio si punta sull'usato sicuro, tutti i possibili ritorni

A volte ritornano. Gennaio è alle porte: tra infortuni e lacune, i club di Serie A si preparano a tornare sul mercato. Sarà una finestra di riparazione all’insegna dell’usato sicuro. Già, da Skriniar a Milinkovic-Savic, fino a Zirkzee: sono davvero tanti i calciatori che potrebbero riabbracciare il Belpaese.
- Serie A, la Juventus su Skriniar e Milinkovic-Savic
- Gli altri obietti di bianconeri
- Quanti estimatori per Kim e Zirkzee
Serie A, la Juventus su Skriniar e Milinkovic-Savic
Sarà un gennaio caldo per la Juventus, che ha bisogno di rinforzare l’organico a disposizione di Tudor. L’infortunio di Bremer acuisce l’emergenza in difesa: ora la coperta è cortissima e urge intervenire. Il nome che circola con maggiore insistenza è quello di Skriniar, ex Sampdoria e Inter attualmente in forza al Fenerbahce.
Ma i bianconeri hanno bisogno di un innesto di spessore anche a centrocampo, perché la crisi di Koopmeiners sembra sempre più irreversibile, mentre a Locatelli e Thuram manca la fase propositiva. In cima alla lista dei desideri campeggia il nome dell’ex Lazio Sergej Milinkovic-Savic, che ha il contratto in scadenza con l’Al Hilal di Simone Inzaghi a giugno 2026. C’è, però, il nodo ingaggio: pur di tornare in Serie A, il sarebbe sarebbe disposto a rinunciare ai 20 milioni dell’Arabia Saudita per accontentarsi di uno stipendio da 4-5 più bonus?
Gli altri obietti di bianconeri
L’alternativa a Milinkovic-Savic è rappresentata dall’ex Atalanta e Milan Kessie, che pure ha il contratto in scadenza con l’Al Ahli. Nell’Atletico Madrid, invece, gioca (poco) un pupillo di Tudor: l’argentino Molina, che aveva catturato le attenzioni di Simeone grazie alle ottime prestazioni fornite con la casacca dell’Udinese.
Il nazionale argentino è ritenuto il rinforzo ideale per la corsia destra, dove al momento si alternano senza troppa fortuna Kalulu e Joao Mario.
Quanti estimatori per Kim e Zirkzee
Perno della difesa del Napoli scudettato di Spalletti, il coreano Kim è sparito dai radar nel Bayern Monaco. Tanta panchina in questo primo scorcio di stagione e la voglia di tornare protagonista, magari proprio in Italia. Il Milan fiuta l’affare e proverà a prenderlo in prestito: Allegri, però, potrebbe ritrovarsi a sfidare proprio la ‘sua’ Juventus, che un pensierino al difensore l’ha fatto eccome.
Capitolo Zirkzee. Come già successo a Hojlund, anche l’ex Bologna si è smarrito al Manchester United. Il futuro dell’olandese è segnato: lascerà Old Trafford. Gasperini lo accoglierebbe a braccia aperte a Roma, viste che Ferguson e Dovbyk non stanno rendendo. Ma occhio anche al solito Como: Morata è già rischio bocciatura.