Serie A, sono 13 gli squalificati

La Lega Serie A ha comunicato i provvedimenti del giudice sportivo riguardanti la dodicesima giornata di Serie A: sono ben tredici i calciatori squalificati, tutti per un turno, due per espulsione e nove per essere arrivati al quinto cartellino giallo in campionato.

I calciatori espulsi sono Malinovskiy dell'Atalanta e Mateju del Brescia, quelli alla quinta ammonizione sono Hernani del Parma, Bani e Danilo del Bologna, Bennacer e Calhanoglu del Milan, Castrovilli e Pulgar della Fiorentina, Cionek e Tomovic della Spal, Rodrigo e Okaka dell'Udinese.

SPORTAL.IT | 12-11-2019 12:49