Serie A, Spadafora sulla ripresa: "Farò di tutto per ripartire"

In tanti si chiedono se e quando il campionato di Serie A riprenderà. Ogni giorno giungono notizie contrastanti sulla possibile ripresa. Molto ruota attorno alla figura di Vincenzo Spadafora, ministro dello sport.

Dopo aver dato la sensazione, più volte, di non essere tanto propenso per la ripresa, il ministro dello Sport, in una lunga intervista al Corriere della Sera, pare aver cambiato direzione, evidenziando, più volte, la sua volontà di far ripartire la Serie A.

“Sarebbe surreale per un ministro dello Sport demonizzare il calcio. Mi auguro di ripartire, ma lo deciderà il governo”, le parole dello stesso Vincenzo Gravina che conferma anche il 18 maggio come data per la ripresa degli allenamenti di squadra.

Chiara anche la risposta anche a chi lo vede come il possibile becchino del calcio italiano: “Assolutamente no, farò di tutto per ripartire. Se il governo sarà costretto, spero di no, a stabilire che non ci sono le condizioni il mio sforzo sarà duplice: limitare i danni economici per le società e sostenere tutto il mondo dello sport”.

Insomma, la speranza di una riapertura c’è, anche se il ministro dello sport avverte il sistema calcio: “Anche il calcio però deve vivere una nuova stagione, autoriformarsi, pensare di rivedere il proprio sistema, capire se è in linea con quel che accade nel Paese, deve rigenerarsi“.

C’è anche una novità interessante. Il prossimo 17 maggio, come confermato dallo stesso Vincenzo Spadafora, ci sarà una riunione dei ministri dello Sport, a livello europeo, per confrontarsi sul da farsi. Come è noto, Germania, Spagna e Inghilterra premono per riaprire il calcio.

Insomma, i prossimi giorni saranno decisivi per capire se esistano o meno le condizioni per parlare, seriamente, di una ripresa della Serie A e, di conseguenza, di tante altre discipline sportive. Il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora è possibilista.

SPORTAL.IT | 05-05-2020 07:55