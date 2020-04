Serie A, Spadafora gela la Lega: "Sentiero ripresa sempre più stretto"

Nuovo aggiornamento per quanto riguarda il mondo dello sport e, in particolare, il movimento calcistico. Vincenzo Spadafora, ministro dello Sport, ha consigliato ai presidenti della Serie A di organizzarsi per la prossima stagione.

“Ho sempre detto che la ripresa degli allenamenti non era legata alla ripresa del campionato. Se non si vuole incertezza si può seguire la strada che hanno seguito Francia e Olanda, ovvero di fermare tutto. Io vedo il sentiero per la ripresa sempre più stretto”, le sue parole a La7.

Il ministro dello sport ha risposto anche a Claudio Lotito che spinge per la ripresa: “Lotito? Spero ci fosse un pizzico di ironia. Non potevamo riaprire lo sport per tutti, lo sport non è soltanto il calcio. Ci sono milioni di persone interessate a capire. Noi avevamo indicazioni precise: tutti i settori che volevano riaprire come lo sport dovevano contingentare i numeri”.

Vincenzo Spadafora motiva la decisione di non dare spazio agli allenamenti nei centri sportivi: “Il protocollo presentato non è stato dichiarato sufficiente, per cui non si poteva ricominciare in assenza di protocolli che fossero facilmente attuabili e valutati dai comitati”.

Insomma, pare sempre più improbabile che la Serie A possa ritornare in campo. A differenza di Germania (giovedì si potrebbe conoscere la data della ripresa della Bundesliga), l’Italia sembra intenzionata a prendere le stesse decisioni adottate in Francia.

Le parole del ministro dello sport Vincenzo Spadafora arrivano nella mattina in cui, dalla Spagna, è giunta la clamorosa notizia della nuova positività di Paulo Dybala, attaccante della Juventus (sarebbe la quarta volta).

SPORTAL.IT | 29-04-2020 09:49