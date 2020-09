Serie A, Spadafora: "Si torna allo stadio". Fissato il limite

Dopo oltre tre mesi di eventi a porte chiuse , lo sport italiano è pronto a riaccogliere i tifosi , seppur in numero limitato , in tutti gli eventi sportivi all’aperto , non solo in quelli non continuativi. Ad annunciare la novità è stato il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora , all’agenzia Ansa.

La novità tocca immediatamente gli Internazionali d’Italia di Tennis , in corso di svolgimento a Roma: mille persone potranno assistere alle semifinali e alle finali, indossando la mascherina e rispettando il distanziamento . Saranno mille gli spettatori ammessi anche in eventi disputati in impianti più grandi . Si attende l’annuncio formale dell’esecutivo per tutti i dettagli.

“Finalmente già a partire dalle semifinali e dalle finali degli Internazionali di tennis potranno assistere mille spettatori a tutte le competizioni sportive che si terranno all’aperto e che rispetteranno scrupolosamente le regole previste in merito al distanziamento, mascherine e prenotazione dei posti a sedere ” ha dichiarato Spadafora. La Serie A , quindi, resta alla finestra per capire come muoversi.

“Nelle prossime ore verrà ufficializzata la decisione – ha poi aggiunto -, ma desidero sin da subito ringraziare il ministro (della Salute, ndr) Speranza per la collaborazione e il Comitato tecnico scientifico per aver tempestivamente programmato l’audizione che ho richiesto”.

“Dal confronto con i rappresentanti dei miei uffici – ha spiegato il ministro -, sono emerse le condizioni per un ulteriore approfondimento delle questioni riguardanti il mondo sportivo e per la condivisione del nostro punto di vista in merito all’esigenza di non differenziare tra eventi culturali ed eventi sportivi “.

“E’ un primo, ma significativo passo verso il ritorno, speriamo presto, alla normalità nello sport . Auspico il più rapido compimento di tutte le azioni necessarie per rendere immediatamente applicabile quanto deciso” ha poi concluso il ministro dello Sport.

