Serie A: Spal-Frosinone 0-3

SPAL (3-5-2): Gomis 5, Cionek 5 (12′ st Antenucci 6.5), Vicari 7, Felipe 6, Lazzari 5, Missiroli 5.5, Schiattarella 5.5, Valoti 5 (12′ st Everton Luiz 6), Fares 5.5, Paloschi 4.5 (35′ st Floccari sv), Petagna 5. (17 Poluzzi, 22 Thiam, 11 Moncini, 14 Bonifazi, 16 Valdifiori, 23 Dickmann, 33 Costa, 77Viviani, 97 Vitale). All. Semplici 5 FROSINONE (3-4-2-1): Sportiello 6.5, Goldaniga 6.5, Ariaudo 6.5, Capuano 6, Zampano 6, Chibsah 7, Maiello 5.5 (15′ st Gori 6), Beghetto 5.5, Campbell 6.5, Ciano 6.5 (19′ st Cassata 6), Ciofani 5 (42′ st Pinamonti 6,5). (22 Bardi, 2 Ghiglione, 4 Vldet, 10 Soddimo, 23 Brighenti, 27 Salamon, 31 Besea, 32 Krajnc, 88 Crisetig). All. Longo 6.5.

Arbitro: Chiffi di Padova 5 Reti: nel pt 40′ Chibsah; ne st 7′ Ciano, 43′ Pinamonti. Angoli: 9-1 per la Spal Recupero: 3′ e 5′ Ammoniti: Maiello, Fares, Chibsah, Lazzari, Ciano, Sportiello, Campbell per gioco scorretto, Pinamonti per comportamento non regolamentare, Schiattarella per proteste. Spettatori: 13.676 Var: 1 ** I GOL – 40′ pt: Calcio d’angolo per il Frosinone, palla tesa in area spallina: Gomis rimane ancorato in porta, Felipe scivola, nessuno “assorbe” l’inserimento di Chibsah che indisturbato di testa insacca dall’area piccola. – 7′ st: Campbell brucia in uno contro uno Cionek, mette al centro per l’accorrente Ciano che tutto solo di piatto destro batte Gomis.

– 43′ st – Cassata lanciato a sinistra nella prateria, palla comoda in area per Pinamonti che tutto solo infila all’incrocio

ANSA | 28-10-2018 19:22