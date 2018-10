Serie A: Spal-Inter 1-2

Spal (3-5-2): Gomis 6; Cionek 6, Djourou 5, Felipe 6; Lazzari 7, Missiroli 6.5 (37′ st Moncini sv), Schiattarella 6, Valoti 7 (33′ st Everton Luiz sv), Fares 6; Antenucci 5 (20′ st Paloschi 7), Petagna 6 (22 Thiam, 32 Milinkovic Savic, 10, Floccari, 14 Bonifazi, 16 Valdifiori, 23 Vicari, 24 Dickmann, 33 Costa, 97 Vitale). All.: Semplici 6.5. Inter (4-2-3-1): Handanovic 7; Vrsaljko 6.5, Miranda 5, Skriniar 6, Asamoah 6.5; Vecino 5.5, Borja Valero 5 (32′ st Martinez); Keita 5 (20′ st Politano 6), Nainggolan 5.5, Perisic 6; Icardi 7 (36′ st Gagliardini sv) (27 Padelli, 6 De Vrij, 13 Ranocchia, 15 Joao Mario, 29 Dalbert, 33 D’Ambrosio, 87 Candreva). All.: Spalletti 6. Arbitro: Maresca di Napoli 5. Reti: nel pt, 13′ Icardi; nel st 27′ Paloschi, 33′ Icardi. Angoli: 10 a 9 per la Spal. Recupero: 1′ e 4′. Ammoniti: Valoti, Vrsaljko, Felipe, Lazzari, Everton Luiz per gioco falloso, Missiroli per comportamento non regolamentare. Var: 0.

Spettatori: 15.750. ** I GOL ** – 13′ pt: Vrsaliko mette in area una palla che non sembra irresistibile. Icardi però ci arriva e devia di testa: la sfera picchia sul braccio di Djourou e finisce in rete. – 27′ st’: Valoti mette in azione Fares sulla fascia, traversone basso e sul secondo palo Paloschi insacca indisturbato. – 33′ st: su corta respinta della difesa spallina palla a Perisic sulla trequarti. Verticalizzazione che pesca Icardi solo in area: controllo e destro implacabile.

ANSA | 07-10-2018 23:32