Serie A: Spal-Parma 1-0

SPAL (3-5-2): Gomis 6.5, Cionek 7, Vicari 7, Felipe 6.5, Lazzari 7, Kurtic 7, Schiattarella 6 (29′ st Valdifiori 6), Missiroli 6 (18′ st Everton Luiz 6.5), Fares 6 (36′ st Costa sv), Antenucci 7, Petagna 6 (22 Thiam, 32 Milinkovic Savic, 3 Djourou, 5 Simic, 8 Valoti, 11 Moncini, 24 Dickmann, 43 Paloschi), 77 Viviani).

All. Semplici 7 PARMA (4-3-3): Sepe 6, Iacoponi 5.5, Bruno Alves 5.5, Gagliolo 5, Gobbi 5 (29′ st Gervinho 6), Grassi 5, Stulac 6, Barillà 5.5 (34′ st Dimarco sv), Da Cruz 5, Inglese 5.5, Di Gaudio 5.5 (18′ Ceravolo 5.5). (1 Frattali, 56 Bagheria, 8 Deiola, 13 Serralta, 23 Gazzola, 32 Rigoni). All. D’Aversa 5.5 Arbitro: Orsato di Schio 6.5 Rete: nel st 4′ Antenucci Angoli: 7 a 2 per la Spal Recupero: 2′ e 5′ Ammoniti: Kurtic, Schiattarella, Stulac, Lazzari, Felipe, Petagna e Barillà per gioco falloso Spettatori: 6.000 *** IL GOL – 4′ st: Petagna appoggia per l’arrembante Lazzari, che dalla destra mette in area. Antenucci al volo di destro, dal dischetto del rigore, infila nel “sette” alla destra dell’immobile Sepe

ANSA | 26-08-2018 22:23