Serie A: Spezia-Atalanta, probabili formazioni

Spezia e Atalanta si affrontano alle 18 di sabato in una partita valida per l’ottava giornata di Serie A. Per i liguri spazio a Nzola in attacco con Agudelo e Gyasi. A centrocampo più Pobega di Estevez.

Gasperini potrebbe attuare un turnover importante in vista della Champions. In attacco Lammers potrebbe giocare dal 1′ al posto di Zapata. Alle sue spalle Ilicic con Gomez.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Vignali, Terzi, Erlic, S. Bastoni; Maggiore, M. Ricci, Pobega; Agudelo, Nzola, Gyasi.

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, Freuler, De Roon, Gosens; Gomez, Ilicic; Lammers.

OMNISPORT | 20-11-2020 08:21