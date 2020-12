Serie A, Spezia - Bologna: probabili formazioni

Esordio stagionale al Picco per lo Spezia di Italiano che in questa stagione, durante l’esilio al Manuzzi di Cesena, non ha mai ottenuto i tre punti nelle gare casalinghe: finora i liguri hanno infatti totalizzato due pareggi e tre sconfitte fra le “mura amiche”. Spezia sempre senza i lungodegenti Capradossi, Dell’Orco, Galabinov, Mattiello, Ramos, Sena e Zoet. Italiano quasi sicuramente confermerà la formazione delle ultime settimane affidandosi al tridente composto da Gyasi, Nzola e Farias per fare male alla difesa rossoblu.

Proprio il Bologna di Mihajlovic arriva al Picco dopo il pesante scivolone interno contro la Roma. I felsinei hanno ancora l’infermeria piuttosto piena. Infatti, con Hickey, Mbaye, Olsen, Orsolini, Sansone, Santander, Schouten, Skorupski ancora ai box, le scelte di formazione sono praticamente obbligate. In avanti spazio ancora a Palacio, supportato da Vignato, Soriano e Barrow.

SPEZIA – BOLOGNA PROBABILI FORMAZIONI:

Spezia (4-3-3): Provedel; Ferrer, Terzi, Chabot, Bastoni; Pobega, Ricci, Estevez; Gyasi, Nzola, Farias All. Italiano

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Denswil; Svanberg, Medel; Vignato, Soriano, Barrow; Palacio All. Mihajlovic

OMNISPORT | 16-12-2020 12:15