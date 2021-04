Serie A, Spezia-Crotone: le probabili formazioni

Al Picco, inaugureranno il 31° turno di campionato, Spezia e Crotone, sfida salvezza tra due delle tre squadre promosse lo scorso anno dalla B. Gli spezzini sono alla ricerca degli ultimi punti per ottenere una salvezza meritata, visto l’ottimo campionato svolto, mentre i calabresi inseguono una salvezza quasi impossibile.

Tra le fila dello Spezia, Italiano dovrebbe fare a meno di Dell’Orco, Mattiello, Ramos, Sala e Saponara. Tra i pali, solita bagarre Zoet-Provedel, con l’olandese in vantaggio per aggiudicarsi una maglia dal 1′. In casa Crotone, infermeria praticamente svuotata con il solo Pereira fuori per squalifica.

PROBABILI FORMAZIONI

Spezia (4-3-3): Zoet; Ferrer, Erlic, Chabot, Bastoni; Pobega, Ricci, Maggiore; Verde, Nzola, Gyasi. All. Italiano

Crotone (3-5-2): Cordaz; Djidji, Golemic, Luperto; Molina, Petriccione, Benali, Messias, Reca; Ounas, Simy. All. Cosmi

OMNISPORT | 09-04-2021 09:38