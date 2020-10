Serie A: Spezia-Fiorentina, le probabili formazioni

Ancora costretto a giocare le partite casalinghe lontano dal “Picco”, in rifacimento, lo Spezia cerca i primi punti interni della stagione contro la Fiorentina al “Manuzzi” di Cesena.

Di fronte due squadre appaiate in classifica a quota tre punti, ma dopo percorsi differenti: liguri ko con Sassuolo e Milan e vittoriosi nel recupero della prima giornata a Udine, viola reduci dalle sconfitte contro Inter e Sampdoria dopo il debutto vincente contro il Torino.

Spezia privo del bomber Galabinov, debutto in A per Nzola, appena tornato dopo lo svincolo dal Trapani. In porta Provedel preferito a Rafael per sostitire Zoet. Nella Fiorentina torna Ribery, panchina in avvio per Callejon.

Probabili formazioni

Spezia (4-3-3): Provedel; Sala, Erlic, Chabot, Dell’Orco; Maggiore, Ricci, Pobega; Gyasi, Nzola, Verde.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Kouamé, Ribery.

OMNISPORT | 17-10-2020 17:21