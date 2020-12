Serie A, Spezia-Genoa: probabili formazioni

Sfida salvezza al Picco: la squadra di casa cerca un successo che manca dallo scorso 7 novembre (Benevento-Spezia 0-3). Da lì tre pareggi e tre sconfitte. Dall’altra parte del campo il grifone che in settimana ha subito un cambio in panchina. La società rossoblu ha infatti esonerato Maran e richiamato alla guida della squadra Davide Ballardini,per la quarta volta.

Mister Italiano recupera Chabot, squalificato contro l’Inter, ma deve fare i conti con le assenze di Zoet, Mattiello e Capradossi. In attacco ancora out Galabinov, Sena, Verde e Dell’Orco, mister Italiano potrà però contare sul collaudato tridente formato da Gyasi, Nzola e Farias, con Agudelo pronto a subentrare a gara in corso.

Il Genoa di Ballardini potrebbe presentarsi all’Alberto Picco con parecchie novità di formazione. Il tecnico deve però fare i conti con l’infermeria. Ancora out Marchetti, Zapata, Biraschi, Luca Pellegrini, Cassata e Parigini. In avanti sicuro di un posto Scamacca: al suo fianco ballottaggio tra Destro e Shomurodov, con l’uzbeko attualmente in vantaggio.

PROBABILI FORMAZIONI:

Spezia (4-3-3): Provedel; Sala, Chabot, Terzi, Bastoni; Estevez, Ricci, Pobega; Gyasi, Nzola, Farias. All. Italiano

Genoa (3-5-2): Perin; Goldaniga, Bani, Masiello; Ghiglione, Lerager, Badelj, Rovella, Criscito; Scamacca, Shomurodov. All. Ballardini

OMNISPORT | 23-12-2020 12:54