Serie A, Spezia-Juventus: le formazioni ufficiali

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Spezia-Juventus, partita valida per la quinta giornata di Serie A TIM. Crocevia per i bianconeri, che se non dovessero trovare i 3 punti oggi aprirebbero una delle crisi più profonde degli ultimi anni. Tuttavia, Madama ha vinto entrambe le sfide dello scorso campionato contro lo Spezia, segnando sempre almeno tre reti: 4-1 in trasferta, 3-0 in casa., e dunque può affrontare la partita con fiducia.

Queste le scelte di Thiago Motta e Max Allegri:

SPEZIA (4-3-3): Zoet; Amian, Hristov, Nikolaou, Bastoni; Maggiore, Bourabia, Ferrer; Verde, Antiste, Gyasi. All. Thiago Motta

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, De Sciglio; Chiesa, Bentancur, McKennie, Rabiot; Dybala, Kean. All. Allegri

OMNISPORT | 22-09-2021 18:03