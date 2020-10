Serie A: Spezia-Juventus, probabili formazioni

La matricola Spezia affronta i campioni d’Italia della Juventus nella partita delle 15 di domenica, valida per la sesta giornata di Serie A. Il tecnico dei liguri Italiano dovrebbe optare per Agudelo in avanti con Nzola e Gyasi, Ricci torna titolare a centrocampo.

Sempre da decifrare la formazione di Pirlo. Out Alex Sandro, si aspetta sempre l’esito del tampone di Ronaldo. I bianconeri potrebbero tornare al 4-4-2 con Kulusevski e Chiesa sugli esterni. A centrocampo Arthur e Bentancur, in difesa Demiral al centro con Danilo. Se non c’è CR7, in avanti ancora Morata con Dybala.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Sala, Terzi, Chabot, S. Bastoni; Bartolomei, Ricci, Pobega; Agudelo, Nzola, Gyasi.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Demiral, Danilo, Frabotta; Kulusevski, Arthur, Bentancur, Chiesa; Dybala, Morata.

OMNISPORT | 30-10-2020 14:08