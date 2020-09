Serie A: Spezia-Sassuolo, probabili formazioni

Lo stadio “Manuzzi” di Cesena ospiterà la prima, storica partita in Serie A dello Spezia. Dopo 114 anni di attesa, gli Aquilotti hanno conquistato la massima serie vincendo i playoff di Serie B ed ora è tutto pronto per il debutto dopo il rinvio della prima giornata contro l’Udinese. Con lo stadio “Picco” indisponibile causa lavori, lo scenario sarà l’impianto romagnolo: in campo alle 12.30 di domenica per il primo lunch match della stagione.

Liguri ancora in costruzione sul mercato: Italiano sarà privo degli squalificati Terzi e Maggiore. In campo tanti nuovi acquisti, dal portiere Zoet ai difensori Sala e Dell’Orco, un ex.

Nel Sassuolo fuori Boga, colpito dal Coronavirus.

SPEZIA (4-3-3): Zoet; Ferrer, Erlic, Dell’Orco, Sala; Bartolomei, Ricci, Mora; Agudelo, Galabinov, Gyasi.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, G. Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Djuricic, Haraslin; Caputo.

OMNISPORT | 26-09-2020 12:10