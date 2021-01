Serie A, Spezia-Udinese: probabili formazioni

Dopo la doppia delusione della sconfitta contro la Roma in campionato e l’eliminazione dalla Coppa Italia ad opera del Napoli, con otto gol incassati in due partite, lo Spezia riparte dallo scontro diretto per la salvezza contro l’Udinese, in programma domenica alle 12.30 al “Picco”.

Tutt’altro umore si respira in casa dei friulani, reduci dal doppio pareggio contro Atalanta e Inter.

Italiano non recupera Nzola e, senza Piccoli, rilancia da titolare Galabinov. Dall’altra parte subito in campo Fernando Llorente, appena arrivato dal Napoli e destinato a formare un tandem d’attacco tutto spagnolo con Deulofeu.

Spezia-Udinese, le probabili formazioni

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Vignali, Terzi, Chabot, Marchizza; Estevez, Agoumé, Maggiore; Gyasi, Galabinov, Farias. Allenatore: V. Italiano.

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Nuytinck, Bonifazi; Stryger Larsen, De Paul, Arslan, Pereyra, Zeegelaar; Deulofeu, Llorente. Allenatore: L. Gotti.

OMNISPORT | 29-01-2021 12:17