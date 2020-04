Serie A, sport e coronavirus: l'ipotesi del ministro Spadafora

Le sue parole sono una sorta di crocevia, per quanti sono legati a doppio filo all’industria dello sport e del calcio. Sta lavorando a un piano straordinario il ministro dello sport Vincenzo Spadafora, il quale ha deciso di parlarne in un video postato su facebook. Spadafora ha annunciato di pensare a “un piano straordinario per le iniziative che devono partire da maggio, cioè da quando speriamo di poter essere fuori dall’emergenza coronavirus per pensare al futuro. Ma per poter ripartire da maggio, bisogna che a quella data tutte le realtà sportive possano arrivare con le risorse necessarie”.

Il piano straordinario del ministro Spadafora

Spadafora, nello stesso video, ha annunciato che venerdì incontrerà in videoconferenza i presidenti di 5 grandi federazioni sportive (“intendendo per grandi quelle per numeri economici, di tesserati e di associazioni ed enti affiliati”) per questo piano straordinario, e che riceverà dal Coni “i suggerimenti provenienti da tutto il mondo sportivo per capir bene quale è stato l’impatto dell’emergenza sanitaria e che cosa possiamo fare come governo per aiutare questo mondo”.

Il ministro ha già discusso in video anche con i rappresentanti degli enti di promozione sportiva. Grande attesa, dunque per nuova tappa di un giro di consultazioni e “per poter avere tutti i dati che servono per lavorare a un piano che guardi subito alle esigenze del mondo sportivo, dalle grandi realtà alle piccole associazioni sul territorio”.

Fino al 13 aprile, intanto, è stato confermato lo stop degli allenamenti, aspetto correlato alla ripresa dello sport che non solo tocca i professionisti ma gli amanti dell’attività all’aria aperta, per cui vigore le limitazioni decise dal decreto.

VIRGILIO SPORT | 03-04-2020 11:42