Serie A, stangati Benassi e Politano

Ecco le decisioni del giudice sportivo dopo l'ultima giornata di campionato.

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

BENASSI Marco (Fiorentina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione); per avere volontariamente colpito il pallone con le mani, impedendo la segnatura di una rete.

POLITANO Matteo (Internazionale): per avere al 41esimo del secondo tempo, rivolto al Direttore di gara un'espressione ingiuriosa.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

MATTIELLO Federico (Bologna): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

RUIZ PENA Fabian (Napoli): doppia ammonizione per comportamento non regolamentare m campo.

BARELLA Nicolo (Cagliari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

CASSATA Francesco (Frosinone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

CRISTANTE Bryan (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

HELANDER Filip Viktor (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

MILINKOVIC SAVIC Sergej (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

NZONZI Steven (Roma): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).

PETAGNA Andrea (Spal): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

PRAET Dennis (Sampdoria): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

ROLON Esteban Leandro (Genoa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

SPORTAL.IT | 29-01-2019 17:10