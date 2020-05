Serie A, stop retrocessioni nella prossima stagione

Aria di rivoluzione in Serie A: secondo la Gazzetta dello Sport, nell'assemblea di Lega di venerdì la LBA voterà la proposta da portare alla Fip per il blocco delle retrocessioni nella prossima stagione, a 18 squadre.

Se la proposta venisse approvata sarebbe una svolta storica, perché mai in passato si erano abolite le retrocessioni. La prossima stagione dovrebbe essere a 18 squadre (saliranno dall'A2 Torino o Ravenna), mentre quella successiva (2021/2022) a 20 con due gironi da dieci e formule da valutare.

Per evitare che i club vivacchino senza retrocessioni "si introdurrà un termine minimo di investimento contrattuale, ancora da fissare".

L'obiettivo nel futuro prossimo, in ogni caso, è un campionato a 16 squadre, attualmente irrealizzabile essendo ancora in piena emergenza Coronavirus. "Il punto punto di arrivo sarà lo stesso a 14 o 16 formazioni, ipotizzando di arrivarci fisiologicamente, leggi club che non riusciranno a iscriversi in futuro per la difficoltà a rispettare le norme più rigide delle attuali che verranno inserite dal 1° giugno 2021", scrive la rosea.

SPORTAL.IT | 14-05-2020 09:50