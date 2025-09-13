Serie A, le partite di oggi: dove vedere Juventus-Inter e Fiorentina-Napoli in tv e in streaming

Dopo la sosta per le Nazionali, si torna in campo con la terza giornata: riflettori puntati sul derby d'Italia, il Milan di Allegri cerca il riscatto

Dopo la sosta per le qualificazioni ai Mondiali 2026, torna in campo la Serie A. La terza giornata si apre con Cagliari-Parma, poi spazio a due big-match: il derby d’Italia tra Juve e Inter e la sfida all’Artemio Franchi tra Fiorentina e Napoli. Una domenica ricca di match, tra cui Roma-Torino, Atalanta-Lecce e Milan-Bologna. Lunedì spazio a Verona-Cremonese e il Como di Fabregas che ospiterà il Genoa.

La classifica prima della 3a giornata

Classifica: Napoli 6, Juventus 6, Cremonese 6, Roma 6, Udinese 4, Inter 3, Lazio 3, Milan 3, Como 3, Bologna 3, Atalanta 2, Fiorentina 2, Pisa 1, Cagliari 1, Genoa 1, Parma 1, Lecce 1, Verona 1, Torino 1, Sassuolo 0.

Serie A, il programma della 3a giornata

Cagliari-Parma 13 settembre ore 15:00 DAZN Juventus-Inter 13 settembre ore 18:00 DAZN Fiorentina-Napoli 13 settembre ore 20:45 DAZN/Sky Roma-Torino 14 settembre ore 12:30 DAZN Atalanta-Lecce 14 settembre ore 15:00 DAZN Pisa-Udinese 14 settembre ore 15:00 DAZN Sassuolo-Lazio 14 settembre ore 18:00 DAZN/Sky Milan-Bologna 14 settembre ore 20:45 DAZN Verona-Cremonese 15 settembre ore 18:30 DAZN Como-Genoa 15 settembre ore 20:45 DAZN/Sky

Le partite di oggi, sabato 13 settembre

La terza giornata di campionato si apre all’Unipol Domus, dove il Cagliari attende il Parma. In campo non sarà soltanto una sfida tra due squadre in cerca della prima vittoria, ma anche un confronto tra i due tecnici più giovani della Serie A: da un lato Pisacane, alla sua prima avventura in panchina tra i professionisti, dall’altro Cuesta. Il bilancio dopo 180 minuti è identico: un solo punto a testa. I rossoblù hanno raccolto un pari all’esordio contro la Fiorentina , prima di cadere contro il Napoli ; i ducali, invece, hanno pagato dazio alla Juventus nella prima giornata, ma si sono rimessi in carreggiata con un buon pareggio contro l’Atalanta .

All’Allianz Stadium la di riceve di Chivu. I bianconeri arrivano all’appuntamento forti di un ottimo avvio, con due vittorie su due contro e e la chiara intenzione di dare continuità alla striscia positiva. Dall’altra parte i nerazzurri, dopo il debutto travolgente con la manita rifilata al cercano subito il riscatto dopo lo stop inatteso contro Il sabato di Serie A cala il sipario con un’altra sfida molto interessante: al Franchi va in scena Fiorentina-Napoli. La squadra di Pioli, reduce da due pareggi nelle prime uscite, cerca il primo successo stagionale per accendere l’entusiasmo della piazza e dare una svolta al proprio avvio di campionato. Dall’altra parte i partenopei di Conte arrivano a Firenze con il vento in poppa: due vittorie convincenti contro Sassuolo e Cagliari hanno confermato le ambizioni di vertice e la solidità di un gruppo che vuole continuare a viaggiare a punteggio pieno.

Le partite di domani, domenica 14 settembre

Il lunch match della terza giornata si gioca allo Stadio Olimpico, dove la Roma riceve il Torino. Le due formazioni arrivano all’appuntamento con stati d’animo opposti: i giallorossi hanno cominciato a spron battuto, a punteggio pieno e con la porta ancora inviolata dopo i successi su Bologna e Pisa. Ben diverso l’avvio dei granata, travolti dall’Inter all’esordio con un pesante 5-0 e poi bloccati sullo 0-0 dalla Fiorentina.

al I bergamaschi hanno iniziato il campionato con il freno tirato, raccogliendo soltanto due pareggi contro e e cercano il primo acuto stagionale davanti al proprio pubblico. Non meno determinata la formazione di dopo il pari all’esordio con il i salentini vogliono subito riscattare lo stop per 0-2 rimediato contro il All’Arena Garibaldi va in scena un’altra sfida interessante, con il Pisa che ritrova per il secondo turno consecutivo i propri tifosi. I nerazzurri, reduci dal ko di misura contro la Roma, hanno voglia di cancellare il passo falso e muovere la classifica. Di fronte l’Udinese, formazione che ha già dimostrato di poter essere un avversario ostico: prima della sosta, infatti, i friulani hanno sorpreso mandando ko l’Inter di Chivu.

Le partite di lunedì 15 settembre

La penultima gara del programma della terza giornata mette di fronte Verona e Cremonese al Bentegodi. La squadra di Zanetti, reduce dal pari con l’Udinese e dal pesante ko sul campo della Lazio, cerca il riscatto davanti ai propri tifosi e punta al primo successo stagionale. Dall’altra parte la Cremonese si candida a sorpresa di questo avvio di campionato: i grigiorossi hanno stupito tutti con due vittorie di prestigio contro Milan e Sassuolo e vogliono proseguire la loro marcia positiva anche in trasferta.

