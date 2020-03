Serie A, i calciatori hanno un piano per riprendere il campionato

Lo sport è completamente fermo a causa della diffusione del Covid-19. Gli appassionati di ogni disciplina sportiva e, in particolare, di calcio aspettano, con trepidante attesa, di poter tornare a tifare per la propria squadra del cuore, magari allo stadio.

Come è noto, il calcio è fermo ufficialmente sino al prossimo 3 aprile ma, al momento, pare utopico pensare che, dal giorno successivo, si possa tornare in campo. La conferma arriva direttamente da Damiano Tommasi, presidente dell’AIC.

“La Formula 1 ha già messo in forse i gran premi di maggio per via della pandemia coronavirus, da noi invece stiamo ancora parlando di giocare a calcio il 5 aprile. E’ chiaramente impossibile”, le sue parole rilasciate a Che tempo che fa, su Rai 2.

Il presidente dell’Associazione Italiana Calciatori (una delle prime a chiedere, a gran voce, lo stop della Serie A), ha una sua personale idea su quando si potrebbe tornare a parlare di calcio giocato: “L’auspicio è quello di poter tornare in campo forse a fine maggio, magari a giugno. Ci riusciremo se tutto va bene e se facciamo il nostro dovere e restiamo a casa”.

Chiara anche la posizione legata ad Euro 2020: “Obbligare i giocatori a scendere in campo nei vari campionati è stata una forzatura, anche i calciatori devono restare a casa in questa situazione. Ora finalmente l’ha capito anche l’Europa. Speriamo lo capisca l’Uefa e rimandi l’Europeo, per permettere alle leghe nazionali di terminare i campionati”.

Insomma, come invocato da altri esponenti del calcio, la soluzione più logica sarebbe il rinvio di Euro 2020 (magari di un anno) per permettere ai vari tornei nazionali e internazionali di sfruttare i mesi più caldi per concludere i campionati.

Nella giornata di domani l’Uefa dovrà esprimersi e indicare le possibili soluzioni in un momento delicatissimo: “Ci sarà tempo per recuperare, ora concentriamoci su altre squadre, quelle che sono negli ospedali e stanno lavorando per restituirci la sicurezza che ci manca”, conclude Damiano Tommasi.

SPORTAL.IT | 16-03-2020 08:16