Top e flop 6ª giornata Serie A: Zaniolo, Leao e David come Egidio Calloni, Bonny la prima

Alla faccia degli squadroni del nord il centrosud si prende la classifica del campionato di serie A. E se del Napoli bis-scudettato si sapeva già, la Roma di Mr Gasp è una lieta sorpresa tra le vette. Così come tra pagelle e pagelloni, il match clou che doveva farci capire qualcosa di Juventus e Milan ci ha fatto solo sbadigliare e stracciare le vesti dinanzi ad alcuni svarioni sotto porta degli insospettabili Leao, David e Pulisic. E allora sta meglio l’Inter che torna sotto, anzi sopra con Lautaro ma pure Bonny. Il nuovo che avanza. Questo e altro nei nostri immancabili top e flop. Sempre con la giusta cattiveria e un pizzico di ironia, né di più né di meno. Che non guastano mai, ora che l’estate è alle spalle e l’autunno alle porte. In fondo è solo un gioco… (o forse no) del calcio!
- Top e Flop della sesta giornata di serie A 2025/26
- Top flop Allenatori
- Supertop 6ª giornata: Bonny nuovo crack, 9!
- Superflop 6° turno: si mangiano l'inverosimile, David e Leao 4!
- Rugani TOP 6,5: focus su Juve-Milan per forza di cose e su sto ragazzo che è come il nero, sta bene su tutto, buono per tutte le stagioni. Cavallo di ritorno se ce n’è uno viene buttato nella mischia da Tudor al posto di Bremer e non sfigura, tra un crampo e l’altro visto che ne gioca una ogni 20.
- Pulisic FLOP 5: eh beh, dopo una sfilza di super voti ci sta una bocciatura specie quando calci su Nettuno un rigore facendo prendere un travaso di bile al tuo allenatore, Allegri uno a caso, che ti aveva pure detto di non tirarlo così. Quando uno se le va a cercare.
- Cristante TOP 7: torsione da perfetto ginnasta durante esercizio alle parallele, coefficiente di difficoltà alto, esito: perfetto!
- Cancellieri TOP 8: piazza la doppietta lì all’Olimpico dove nessuno se l’aspettava ma che è stata gradita, almeno dal pubblico laziale. Due perle autentiche.
- Caprile e Maignan TOP 8,5: Il primo ha fatto 4/5 parate assurde, il secondo ne ha fatta una sola ma che vale tutto il cucuzzaro, su Gatti a un metro dalla porta. Fenomeni coi guantoni!
- Ekhator TOP 7,5: per un’oretta ha ammutolito il Maradona e lo ha fatto con un semplice colpo di tacco. Ma che delizia.
- Spinazzola TOP 7,5: ha cambiato la partita entrando al posto di Politano. Una spina…zzola nel fianco del Genoa. Sì, l’abbiamo detto, promettiamo di non farlo mai più.
- Zanilo FLOP 4,5: con Leao e David non ci stava solo per una questione di ruolo ma alla fine forse, anzi senza forse, il suo errore è pure più grave. Ma dove l’ha tirata?!?!
- Koopmeiners e Openda, Gatti e Adzic FLOP 5: i primi due stavolta Tudor gli mette dall’inizio ma non riescono a cavare un ragno dal buco manco a pagarli. Gli altri due confezionano il patatrac che manda in gol l’Atalanta. Insomma se cercate i colpevoli della non vittoria della Juve ve li abbiamo messi in fila.
- Cambiaghi TOP 8,5: gol, assist, espulsione guadagnata. Vabbè ha fatto tutto lui, gli abbiamo dato pure poco mi sa.
- Kean TOP 7: siccome lo abbiamo bastonato per 5 settimane per il gol che non arrivava, a Moise va dato il giusto “bentornato” anche se la sua Fiorentina non ha capitalizzato ha almeno ritrovato il suo bomber.
- FLOP PIOLI – Le giornate passano, siamo già a sei, ma sta Fiorentina non dà segni di vita, o meglio lì darebbe, ma in un modo o nell’altro, le partite le vincono sempre gli altri, vuoi per un motivo o per un altro. La crisi continua e il tempo potrebbe scadere, la panchina comincia a essere calda.
- TOP CHIVU – Per carità Cagliari e Cremonese non sono due test provanti ma di mezzo ci sono anche un paio di vittorie in Champions, insomma a furia di far incazzare tutti, come ha detto lui stessi, l’Inter è più sua e si è ritrovata, davanti e convinta.
Supertop 6ª giornata: Bonny nuovo crack, 9!
Non c’era Thriam ma la sua mancanza non si è sentita. Bonny si è preso la ribalta delle luci di San Siro sfornando gol e assist tanto da far dire a tutti gli interisti, “ahhh se ci fossero stati lui e Pio Esposito invece che Taremi e Arnautovic l’anno scorso avremmo vinto lo scudetto”. Non c’è la controprova ma c’è la prova che questo è forte.
Superflop 6° turno: si mangiano l’inverosimile, David e Leao 4!
C’era una volta una rubrica della Gialappa’s Band a Mai dire Gol che si chiamava “Questo lo segnavo anch’io” ed assegnava il premio “Egidio Calloni” storico e indimenticato giocatore anche del Milan noto per i suoi gol sbagliati davanti alla porta. Beh sti due qui nella stessa partiti si son divorati due gol praticamente fatti. Spreconi!