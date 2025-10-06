Top e flop 6ª giornata Serie A: Zaniolo, Leao e David come Egidio Calloni, Bonny la prima

Sesta giornata di serie A 2025/26 con i nostri immancabili top e flop, le pagelle con un pizzico di cattiveria e ironia: i voti migliori e peggiori del turno di A

Alla faccia degli squadroni del nord il centrosud si prende la classifica del campionato di serie A. E se del Napoli bis-scudettato si sapeva già, la Roma di Mr Gasp è una lieta sorpresa tra le vette. Così come tra pagelle e pagelloni, il match clou che doveva farci capire qualcosa di Juventus e Milan ci ha fatto solo sbadigliare e stracciare le vesti dinanzi ad alcuni svarioni sotto porta degli insospettabili Leao, David e Pulisic. E allora sta meglio l’Inter che torna sotto, anzi sopra con Lautaro ma pure Bonny. Il nuovo che avanza. Questo e altro nei nostri immancabili top e flop. Sempre con la giusta cattiveria e un pizzico di ironia, né di più né di meno. Che non guastano mai, ora che l’estate è alle spalle e l’autunno alle porte. In fondo è solo un gioco… (o forse no) del calcio!

Top e Flop della sesta giornata di serie A 2025/26

Rugani TOP 6,5 : focus su Juve-Milan per forza di cose e su sto ragazzo che è come il nero, sta bene su tutto, buono per tutte le stagioni. Cavallo di ritorno se ce n’è uno viene buttato nella mischia da Tudor al posto di Bremer e non sfigura, tra un crampo e l’altro visto che ne gioca una ogni 20.

: focus su Juve-Milan per forza di cose e su sto ragazzo che è come il nero, sta bene su tutto, buono per tutte le stagioni. Cavallo di ritorno se ce n’è uno viene buttato nella mischia da Tudor al posto di Bremer e non sfigura, tra un crampo e l’altro visto che ne gioca una ogni 20. Pulisic FLOP 5 : eh beh, dopo una sfilza di super voti ci sta una bocciatura specie quando calci su Nettuno un rigore facendo prendere un travaso di bile al tuo allenatore, Allegri uno a caso, che ti aveva pure detto di non tirarlo così. Quando uno se le va a cercare.

: eh beh, dopo una sfilza di super voti ci sta una bocciatura specie quando calci su Nettuno un rigore facendo prendere un travaso di bile al tuo allenatore, Allegri uno a caso, che ti aveva pure detto di non tirarlo così. Quando uno se le va a cercare. Cristante TOP 7 : torsione da perfetto ginnasta durante esercizio alle parallele, coefficiente di difficoltà alto, esito: perfetto!

: torsione da perfetto ginnasta durante esercizio alle parallele, coefficiente di difficoltà alto, esito: perfetto! Cancellieri TOP 8 : piazza la doppietta lì all’Olimpico dove nessuno se l’aspettava ma che è stata gradita, almeno dal pubblico laziale. Due perle autentiche.

: piazza la doppietta lì all’Olimpico dove nessuno se l’aspettava ma che è stata gradita, almeno dal pubblico laziale. Due perle autentiche. Caprile e Maignan TOP 8,5 : Il primo ha fatto 4/5 parate assurde, il secondo ne ha fatta una sola ma che vale tutto il cucuzzaro, su Gatti a un metro dalla porta. Fenomeni coi guantoni!

: Il primo ha fatto 4/5 parate assurde, il secondo ne ha fatta una sola ma che vale tutto il cucuzzaro, su Gatti a un metro dalla porta. Fenomeni coi guantoni! Ekhator TOP 7,5 : per un’oretta ha ammutolito il Maradona e lo ha fatto con un semplice colpo di tacco. Ma che delizia.

: per un’oretta ha ammutolito il Maradona e lo ha fatto con un semplice colpo di tacco. Ma che delizia. Spinazzola TOP 7,5: ha cambiato la partita entrando al posto di Politano. Una spina…zzola nel fianco del Genoa. Sì, l’abbiamo detto, promettiamo di non farlo mai più.

ha cambiato la partita entrando al posto di Politano. Una spina…zzola nel fianco del Genoa. Sì, l’abbiamo detto, promettiamo di non farlo mai più. Zanilo FLOP 4,5 : con Leao e David non ci stava solo per una questione di ruolo ma alla fine forse, anzi senza forse, il suo errore è pure più grave. Ma dove l’ha tirata?!?!

: con Leao e David non ci stava solo per una questione di ruolo ma alla fine forse, anzi senza forse, il suo errore è pure più grave. Ma dove l’ha tirata?!?! Koopmeiners e Openda, Gatti e Adzic FLOP 5 : i primi due stavolta Tudor gli mette dall’inizio ma non riescono a cavare un ragno dal buco manco a pagarli. Gli altri due confezionano il patatrac che manda in gol l’Atalanta. Insomma se cercate i colpevoli della non vittoria della Juve ve li abbiamo messi in fila.

: i primi due stavolta Tudor gli mette dall’inizio ma non riescono a cavare un ragno dal buco manco a pagarli. Gli altri due confezionano il patatrac che manda in gol l’Atalanta. Insomma se cercate i colpevoli della non vittoria della Juve ve li abbiamo messi in fila. Cambiaghi TOP 8,5 : gol, assist, espulsione guadagnata. Vabbè ha fatto tutto lui, gli abbiamo dato pure poco mi sa.

: gol, assist, espulsione guadagnata. Vabbè ha fatto tutto lui, gli abbiamo dato pure poco mi sa. Kean TOP 7: siccome lo abbiamo bastonato per 5 settimane per il gol che non arrivava, a Moise va dato il giusto “bentornato” anche se la sua Fiorentina non ha capitalizzato ha almeno ritrovato il suo bomber.

Top flop Allenatori

FLOP PIOLI – Le giornate passano, siamo già a sei, ma sta Fiorentina non dà segni di vita, o meglio lì darebbe, ma in un modo o nell’altro, le partite le vincono sempre gli altri, vuoi per un motivo o per un altro. La crisi continua e il tempo potrebbe scadere, la panchina comincia a essere calda.

– Le giornate passano, siamo già a sei, ma sta Fiorentina non dà segni di vita, o meglio lì darebbe, ma in un modo o nell’altro, le partite le vincono sempre gli altri, vuoi per un motivo o per un altro. La crisi continua e il tempo potrebbe scadere, la panchina comincia a essere calda. TOP CHIVU – Per carità Cagliari e Cremonese non sono due test provanti ma di mezzo ci sono anche un paio di vittorie in Champions, insomma a furia di far incazzare tutti, come ha detto lui stessi, l’Inter è più sua e si è ritrovata, davanti e convinta.

Supertop 6ª giornata: Bonny nuovo crack, 9!

Non c’era Thriam ma la sua mancanza non si è sentita. Bonny si è preso la ribalta delle luci di San Siro sfornando gol e assist tanto da far dire a tutti gli interisti, “ahhh se ci fossero stati lui e Pio Esposito invece che Taremi e Arnautovic l’anno scorso avremmo vinto lo scudetto”. Non c’è la controprova ma c’è la prova che questo è forte.

Superflop 6° turno: si mangiano l’inverosimile, David e Leao 4!

C’era una volta una rubrica della Gialappa’s Band a Mai dire Gol che si chiamava “Questo lo segnavo anch’io” ed assegnava il premio “Egidio Calloni” storico e indimenticato giocatore anche del Milan noto per i suoi gol sbagliati davanti alla porta. Beh sti due qui nella stessa partiti si son divorati due gol praticamente fatti. Spreconi!