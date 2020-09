Serie A: Torino-Atalanta, probabili formazioni

Torino-Atalanta apre la seconda giornata di Serie A sabato alle ore 15. Giampaolo riproverà Berenguer trequartista dietro alle punte Zaza e Belotti. A sinistra ballottaggio tra Ansaldi e Murru.

Gasperini ancora senza Ilicic e Miranchuk si affiderà a Malinovskyi per l’esordio stagionale: con lui Gomez e Zapata in attacco. In difesa squalificati Djimsiti e Romero, spazio a Caldara, Toloi e uno tra Sutalo e Palomino.

TORINO (4-3-1-2): Sirigu; Vojvoda, Bremer, Nkoulou, Murru; Meitè, Rincon, Linetty; Berenguer; Zaza, Belotti.

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Caldara, Sutalo; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Gomez; D. Zapata.

OMNISPORT | 25-09-2020 09:58