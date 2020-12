Serie A, Torino - Bologna, probabili formazioni

Allo stadio Olimpico di Torino, domenica 20 dicembre, alle ore 12.30, andrà in scena Torino-Bologna. I padroni di casa stanno vivendo un periodo drammatico che li vede all’ultimo posto in classifica, in coabitazione con il Crotone. Per mister Giampaolo, questa potrebbe essere l’ultima panchina granata, in caso di ko.

Tra le fila del Torino gli assenti saranno cinque. Sicuro il forfait di Millico, ci sono da valutare, invece, le condizioni di Zaza, che accusa dei problemi al flessore della coscia destra, Baselli che oramai è agli sgoccioli dopo la lunga assenza per la lesione del crociato e Verdi. Assente per squalifica Singo.

Tante assenze anche tra le fila rossoblu: Orsolini rientrerà dopo la sosta così come Skov Olsen e Mbaye. Assente anche Santander, con il suo rientro previsto per marzo e Hickey contagiato al Covid. Il tecnico serbo cercherà di recuperare in extremis Schouten e Sansone, confermando Palacio unica punta.

PROBABILI FORMAZIONI:

Torino (4-3-1-2): Sirigu; Vojvoda, Bremer, Lyanco, Rodriguez; Meite, Rincon, Linetty; Lukic; Bonazzoli, Belotti. All. Giampaolo

Bologna (4-2-3-1): Da Costa; De Silvestri, Tomyasu, Danilo, Paz; Svanberg, Medel; Vignato, Soriano, Barrow; Palacio. All. Mihajlovic

OMNISPORT | 18-12-2020 13:55