Serie A: Torino-Fiorentina 1-1

Torino (3-5-2): Sirigu 6.5, Izzo 6.5, N’Koulou 6, Djidji 6.5, De Silvestri 5.5 (38′ st Parigini sv), Baselli 6 (20′ st Zaza 5.5), Rincon 6, Meité 6.5, Aina 6.5, Iago Falque 6 (40′ st Soriano sv), Belotti 6. (1 Ichazo, 25 Rosati, 3 Lyanco, 7 Lukic, 20 Edera, 21 Berenguer, 24 Moretti, 36 Bremer). All.: Mazzarri 6.

Fiorentina (4-3-3): Lafont 6.5, Milenkovic 6, Pezzella 6, Hugo 6, Biraghi 5.5, Benassi 6, Veretout 6, Edimilson 5.5 (1′ st Gerson 5), Chiesa 6.5 (39′ st Dabo sv), Mirallas 5.5, Eysseric 5 (1′ st Simeone 5.5). (60 Dragovski, 2 Laurini, 5 Ceccherini, 10 Pjaca, 16 Hancko, 21 Sottil, 28 Vlahovic, 34 Diks, 77 Thereau).

All.: Pioli 6. Arbitro: Fabbri 6. Reti: nel pt, 2′ Benassi, 13′ Lafont (aut.) Angoli: 5 a 5. Recupero: 2′ e 4′. Ammoniti: Milenkovic, Rincon, Gerson, Meité, Mirallas, Veretout, tutti per gioco scorretto. Espulsi: Mazzarri al 30′ pt per proteste. Var: 0. Spettatori: 18.871 (paganti: 6.687. Abbonati: 11.184).

Incasso € 317.061,00 ** I GOL ** – 2′ pt: cross dalla destra di Chiesa, De Silvestri in area sbaglia l’intervento servendo un assist involontario a Benassi, che davanti a Sirigu lo batte con un perfetto diagonale. – 13′ pt: Aina entra in area, rientra e con il destro calcia forte in porta. Il pallone sbatte sul palo, rimbalza sulla schiena di Lafont e termina in rete

ANSA | 27-10-2018 22:54