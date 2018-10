Serie A: Torino-Frosinone 3-2

Torino (3-5-2): Sirigu 5, Izzo 5, N’Koulou 5.5, Moretti 5.5, Berenguer 6.5, Baselli 6 (35′ Lukic sv), Rincon 6, Meité 6 (41′ st Soriano sv), Aina 5.5 (20′ st Parigini 6.5), Zaza 6.5, Belotti 5.5. (1 Ichazo, 25 Rosati, 14 Iago Falque, 19 Damascan, 20 Edera, 30 Djidji, 36 Bremer). All.: Mazzarri 5.5. Frosinone (3-4-3): Sportiello 6.5, Goldaniga 6.5, Salamon 5.5, Krajnc 6 (40′ st Soddimo sv), Zampano 5, Hallfredsson 6, Chibsah 6, Molinaro 5.5, Ciano 6.5, Campbell 5 (33′ st Vloet sv), Ciofani 5.5 (32′ st Perica sv). (22 Bardi, 2 Ghiglione, 15 Ariaudo, 23 Brighenti, 24 Cassata, 31 Besea, 33 Beghetto, 88 Crisetig, 89 Pinamonti). All.: Longo 6. Arbitro: Pezzuto 6. Reti: nel pt 20′ Rincon; nel st 1′ Baselli, 12′ Goldaniga, 19′ Ciano, 26′ Berenguer. Angoli: 4 a 2 per il Frosinone. Recupero: 1′ e 4′.

Ammoniti: Ciano, Hallfredsson, Krajnc per gioco scorretto, Sirigu per proteste, Izzo e Meité per comportamento non regolamentare. Var: 1. Spettatori: 18.000 circa ** I GOL ** – 20′ pt: palla in profondità per Zaza che con un tocco dolce lancia a rete Rincon. Il venezuelano avanza fino al limite dell’area e trafigge Sportiello con un destro potente e preciso.

– 1′ st: Aina entra in area da destra, dopo due finte prova la conclusione murata dalla difesa. La palla finisce sui piedi di Zaza che tira; sulla respinta di Sportiello, Baselli è il più veloce e insacca solo davanti alla porta. – 12′ st: angolo di Ciano, Sirigu manca la presa e favorisce Ciofani, appostato sul secondo palo. L’assist dell’attaccante viene trasformato in rete da Goldaniga davanti alla porta. – 19′ st: cross perfetto di Campbell dalla destra per la testa di Ciano, che di testa firma il pari lasciato completamente solo in area. – 26′ st: azione da destra di Parigini, che crossa basso per Zaza. La conclusione viene ribattuta dalla difesa, il pallone termina fuori area dove è appostato Berenguer che con un destro a giro beffa Sportiello.

ANSA | 05-10-2018 22:48