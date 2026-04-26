Torino-Inter 2-2 pagelle: Carlos Augusto rovina tutto, granata rimonta eccezionale nel finale

I top e flop: Dimarco con doppio assist fa volare Thuram e poi Bisseck ma non basta ai nerazzurri. I granata reagiscono con Simeone e Vlasic. Disastro Carlos Augusto

Scudetto, arriviamo, ma con calma. L’Inter spreca un vantaggio di due reti e si fa raggiungere dal Torino ma vede comunque il 21esimo tricolore vicino. Sembravano più forti delle polemiche per l’inchiesta ai vertici arbitrali che la vede citata, più forti dei granata, che pure erano partiti (e hanno chiuso) bene, più forti di una certa rilassatezza mentale che arriva inevitabilmente quando pensi di avere l’obiettivo in tasca ma i nerazzurri a metà ripresa si sono addormentati consentendo ad un orgoglioso Toro di tornare in partita e raggiungere il pari all’Olimpico.

Torino-Inter: che partita

L’Inter lascia sfogare il Toro in avvio poi colpisce in maniera letale. E’ il 23′ quando Dimarco pennella un assist al bacio per la testa di Thuram che infila nell’angolino. Dopo la rete Thuram fa il gesto di pulire la scarpetta fatata di Dimarco, una citazione doc dello sciuscià di Ronaldo a Moriero di trent’anni fa. Dodicesimo centro, 17simo stagionale per il francese che, superati i problemi fisici e non, è tornato ad essere decisivo nel momento più importante della stagione: quinto gol nelle ultime quattro gare, il settimo in sei partite contro il Toro, suo avversario preferito. La rete ha il potere di sciogliere definitivamente la squadra di Chivu che diventa padrona del campo e gestisce senza affanni il vantaggio.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Nella ripresa, col Toro all’arrembaggio, si aprono praterie per l’Inter che sfiora a più riprese il raddoppio che arrriva al quarto d’ora con un’altra zuccata, quella di Bisseck, su calcio piazzato, da assist del solito Dimarco (il 18esimo per la Lega, record assoluto). Torna in corsa il Torino al 70′ quando Simeone, su straordinario passaggio di Ilkhan, con uno scavetto supera Sommer (decimo gol in stagione per il Cholito). Lo stesso ex attaccante del Napoli fa venire i brividi subito dopo con un tiro di poco a lato. La partita cambia del tutto: assedio granata, Sommer salva su Njie ma l’Inter non c’è più. La svolta al 78′ quando a seguito di revisione dopo la chiamata del Var, l’arbitro Mariani concede un rigore al Torino per un tocco di braccio in area di Carlos Augusto. Dal dischetto Vlasic sigla il 2-2 finale anche se prima del triplice fischio entrambe le squadre sfiorano ancora la rete. I nerazzurri sono a +10 dal Napoli e a 4 giornate dalla fine basterà battere il Parma domenica sera per festeggiare lo scudetto.

La chiave tattica

Torino in campo con il 3-4-1-2. D’Aversa schiera in avanti il tandem Simeone-Adams, Vlasic trequartista. Gineitis e Ilkhan in mediana, Ismajli al centro della difesa a tre. Zapata in panchina.

Inter in campo, invece, con il 3-5-2: in attacco c’è la coppia Bonny e Thuram, out Lautaro Martinez. Darmian e Dimarco gli esterni, Zielinski in regia, in difesa c’è Carlos Augusto. Bastoni e Calhanoglu in panchina.

Durante il primo tempo i nerazzurri commettono alcune leggerezze in fase di impostazione dal basso, i granata però falliscono – seppur di poco – i tentativi di concludere in rete. La squadra di D’Aversa tenta il pressing alto in avvio di gara ma la squadra di Chivu cresce nella metà della prima frazione di gioco fino ad amministrare completamente il gioco ed a trovare la rete che sblocca la gara. Nel secondo tempo, la pressione offensiva della squadra di Chivu costringe Paleari al rinvio lungo ed impedisce ai granata di poter costruire dal basso. I granata riescono però a reagire con alcuni cross e passaggi in profondità verso Simeone.

Clicca qui per rivivere tutti i momenti salienti di Torino-Inter

Lautaro presente a Torino nonostante l’infortunio

Sedute extra ma anche tanta cautela, Lautaro Martinez continua ad essere infortunato e non ha fatto in tempo a recuperare per la gara contro il Torino. Dopo un risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra, l’attaccante argentino sta lavorando duramente per rientrare a tempo per la finale di Coppa Italia ma senza affrettare troppo sui tempi di recupero per non rischiare di perdere poi il Mondiale a giugno.

Quest’oggi, il Toro argentino – sebbene infortunato – ha deciso comunque di non abbandonare i compagni in trasferta a Torino e tra sorrisi e sguardi distesi – nonostante il periodo nero relativo al caso Rocchi – ha supportato la squadra sia in fase di pre-match che nel corso della partita.

I top e flop del Torino

Simeone 7. Accorcia le distanze al 69′, lanciato a tu per tu con Sommer in uscita con uno scavetto realizza la rete dell’1-2. Dopo due minuti di poco non riesce a pareggiare i conti con un tiro a volo su cross teso in area.

Accorcia le distanze al 69′, lanciato a tu per tu con Sommer in uscita con uno scavetto realizza la rete dell’1-2. Dopo due minuti di poco non riesce a pareggiare i conti con un tiro a volo su cross teso in area. Vlasic 7. Pareggia i conti al 78′ su calcio di rigore: piazza il pallone all’incrocio dei pali con una potenza inaudita. Sette rigori su sette segnati.

Pareggia i conti al 78′ su calcio di rigore: piazza il pallone all’incrocio dei pali con una potenza inaudita. Sette rigori su sette segnati. Ilkhan 6.5. Assist per Simeone: attira su di sé la marcatura e fa passare il pallone sotto le gambe di Carlos Augusto in occasione della rete dell’argentino.

Assist per Simeone: attira su di sé la marcatura e fa passare il pallone sotto le gambe di Carlos Augusto in occasione della rete dell’argentino. Coco 6. Si alza molto in fase offensiva fino a rendersi pericoloso nei tentativi di conclusione a rete. In avvio di gara, tuttavia, sciupa una importante occasione che avrebbe potuto sbloccare la gara.

Si alza molto in fase offensiva fino a rendersi pericoloso nei tentativi di conclusione a rete. In avvio di gara, tuttavia, sciupa una importante occasione che avrebbe potuto sbloccare la gara. Ismajli 6. Bravo a tenere botta nella seconda metà quando aumentano gli attacchi dell’Inter.

Bravo a tenere botta nella seconda metà quando aumentano gli attacchi dell’Inter. Ebosse 5. Perde la marcatura in area su Thuram e permette all’attaccante avversario di segnare di testa la rete che sblocca la gara. Ammonito per fallo di ostruzione all’85’.

Perde la marcatura in area su Thuram e permette all’attaccante avversario di segnare di testa la rete che sblocca la gara. Ammonito per fallo di ostruzione all’85’. Lazaro 5. Propositivo ma impreciso nei cross e nei dribbling lungo la fascia. Esce per infortunio al 54′.

Propositivo ma impreciso nei cross e nei dribbling lungo la fascia. Esce per infortunio al 54′. Marianucci 5. Dopo pochi minuti dall’entrata in campo, salta in modo goffo su Bisseck non chiudendo sul difensore avversario che segna il 2-0 di testa.

Clicca qui per le ultime news sul Torino

Le pagelle dell’Inter

Sommer 5.5. Esce su Simeone ma subisce una rete in cui può farci poco o nulla. Subisce un’altra rete su calcio di rigore.

Esce su Simeone ma subisce una rete in cui può farci poco o nulla. Subisce un’altra rete su calcio di rigore. Bisseck 7. Segna di testa la rete del 2-0, al 60′ raddoppia su palla inattiva prendendo in area il tempo su tutti. Terza rete in stagione. Frattesi sv. (dall’86’).

Segna di testa la rete del 2-0, al 60′ raddoppia su palla inattiva prendendo in area il tempo su tutti. Terza rete in stagione. Akanji 6. Va vicino la rete del vantaggio nei minuti iniziali del match con un colpo di testa a fil di palo.

Va vicino la rete del vantaggio nei minuti iniziali del match con un colpo di testa a fil di palo. Augusto 4.5. Commette qualche leggerezza in avvio di gara in fase di impostazione. Fallo di mano in area al 75′ e calcio di rigore concesso ai granata.

Commette qualche leggerezza in avvio di gara in fase di impostazione. Fallo di mano in area al 75′ e calcio di rigore concesso ai granata. Darmian 5.5. Non spinge in modo eccessivo, cresce nel secondo tempo quando Obrador arretra maggiormente. Dumfries 5.5 (dall’80’).

Non spinge in modo eccessivo, cresce nel secondo tempo quando Obrador arretra maggiormente. Barella 6. In fase di non possesso gioca in linea con Zielinski per poi rialzarsi sulla trequarti in fase offensiva.

In fase di non possesso gioca in linea con Zielinski per poi rialzarsi sulla trequarti in fase offensiva. Zielinski 6. Vertice basso di centrocampo, amministra il gioco con passaggi brevi e precisi.

Vertice basso di centrocampo, amministra il gioco con passaggi brevi e precisi. Sucic 5.5. Gioca tra le linee per agire da trequartista e servire passaggi filtranti ai due attaccanti braccati dai difensori avversari. Cala nella seconda metà di gioco. Mkhitaryan 6 (dall’80’).

Gioca tra le linee per agire da trequartista e servire passaggi filtranti ai due attaccanti braccati dai difensori avversari. Cala nella seconda metà di gioco. Dimarco 7.5. Con un cross perfetto serve un assist a Thuram che di testa realizza la rete del vantaggio. E’ il nono assist in stagione che serve al bomber francese. Assist per Bisseck. Diouf 5.5 (dall’80’). Ammonito all’83’.

Con un cross perfetto serve un assist a Thuram che di testa realizza la rete del vantaggio. E’ il nono assist in stagione che serve al bomber francese. Assist per Bisseck. Ammonito all’83’. Thuram 7. Sblocca la gara con un colpo di testa, prende il tempo su Ebosse per concludere a rete al 23′. Ripiega in fase di non possesso abbassandosi sul centrocampo.

Sblocca la gara con un colpo di testa, prende il tempo su Ebosse per concludere a rete al 23′. Ripiega in fase di non possesso abbassandosi sul centrocampo. Bonny 5. Gioca da prima punta e tende ad abbassarsi poco in fase di non possesso. Pio Esposito 6 (dal 61′).

Clicca qui per le ultime news sull’Inter