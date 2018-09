Serie A: Torino-Napoli 1-3

TORINO (3-5-2): Sirigu 6, Izzo 5, N’Koulou 5.5, Moretti 5, Berenguer 5.5, Baselli 5 (42′ st Edera sv), Rincon 6, Meité 5.5 (17′ st Soriano 5), Aina 5.5 (32′ st Parigini sv), Zaza 5, Belotti 5.5. (1 Ichazo, 25 Rosati, 7 Lukic, 19 Damascan, 30 Djidji, 36 Bremer). All.: Mazzarri 5. NAPOLI (4-2-3-1): Ospina 6, Hysai 6, Albiol 6, Koulibaly 6.5, Luperto 5.5 (29′ st Maksimovic 6), Rog 6 (17′ st Allan 6.5), Hamsik 6.5, Callejon 6.5, Insigne 7.5, Verdi 6.5 (9′ st Zielinski 7), Mertens 7. (22 D’Andrea, 27 Karnezis, 2 Malcuit, 6 Mario Rui, 8 Ruiz, 42 Diawara, 99 Milik). All.: Ancelotti 7. Arbitro: Irrati 6. Reti: nel pt, 4′ Insigne, 20′ Verdi; nel st 6′ Belotti (rig.), 14′ Insigne. Angoli: 6 a 4 per il Napoli. Recupero: 2′ e 5′.

Ammoniti: Koulibaly, Rog, Rincon, Albiol e Izzo per gioco scorretto. Var: 0. Spettatori: 24.000 circa ** I GOL ** – 4′ pt: cross dalla sinistra di Luperto, Moretti sbaglia il rinvio e colpisce N’Koulou. Il rimbalzo favorisce Insigne che di prima intenzione insacca sotto la traversa. – 20′ pt: progressione centrale di Verdi che allarga per Mertens e prosegue il taglio verso la porta. Il belga è bravissimo a servirlo al centro dell’area, altrettanto Verdi a superare Sirigu di sinistro. – 6′ st: Berenguer viene steso in area da Luperto, per Irrati è rigore. Belotti dal dischetto spiazza Ospina calciando alla sinistra del portiere. – 14′ st: grave errore di Izzo a centrocampo che si fa rubare palla da Hamsik. Lo slovacco lancia per Callejon che entra in area e colpisce il palo. Sulla ribattuta Insigne è il più lesto di tutti a ribattere in rete.

ANSA | 23-09-2018 21:43