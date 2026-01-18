Torino-Roma 0-2 pagelle: ecco chi è Malen, Dybala magie da cineteca, Gasp sorpassa la Juve

I top e flop: Donyell Malen migliore in campo con due reti all'esordio, di cui una però annullata. Dybala in gran spolvero con assist e gol. Non basta Ngonge al Toro

‘Veni, vidi, vici’. O meglio: Roma, ‘dimmi cos’è’ questo Malen. E’ venuto, ha visto e ha vinto. Si è presentato subito con un bel biglietto da visita l’olandese fortemente voluto da Gasperini sul mercato: assieme a Dybala, in versione super, regala alla Roma un successo pesante per 2-0 all’Olimpico Grande Torino contro i granata. Gasp ha trovato finalmente il suo centravanti e l’intesa con la Joya fa sognare i giallorossi. Dopo essersi visto annullato un primo gol al 23′ per fuorigioco, Malen ha sbloccato la gara un minuto e mezzo dopo. La buona volontà del Torino, che ha reagito con veementi folate, non ha prodotto granché mentre dall’altra parte è cresciuto sempre di più Dybala. L’argentino prima ha strappato applausi con una giocata circense – col controllo ha superato un avversario e poi con una finta ne salta un altro, se l’aggiusta col tacco in area ma il pallone gli rimane dietro al piede – e poi chiude i giochi segnando il 2-0 al 72′. I giallorossi salgono al quarto posto a -1 da Milan e Napoli e sorpassano la Juve, ora sotto di tre lunghezze. Toro fermo a 23 punti, al 13esimo posto.

Torino-Roma, la chiave tattica

I giallorossi, disposti in campo con il solito 3-4-2-1, trovano molti spazi sul fronte offensivo grazie a Donyell Malen (il neo acquisto della Roma) che debutta da titolare ed è abile non solo a sbloccare la gara ma anche a giocare spalle alla porta, servendo potenziali assist ai compagni liberi sulla trequarti. Altro giocatore chiave è Dybala: l’argentino attira su di sé le marcature liberando spesso in area Malen.

I granata tentano il gioco sulle fasce per far allargare la difesa giallorossa ma non riescono ad essere pericolosi in fase offensiva nelle conclusioni verso la porta.

Donyell Malen celebrato dalla panchina giallorossa dopo il gol

Prima al 23′, poi al 25′. Nel giro di due minuti ecco l’impatto che ha avuto Donyell Malen con le prime due sue reti in giallorosso (la prima annullata però dal VAR per fuorigioco). Emblematica è la reazione della panchina della Roma dopo il secondo centro – questa volta valido – del neo bomber di Gasperini. Infatti, dagli uomini seduti in panchina si sente una frase: “Ma chi abbiamo preso?!”.

Massara annuncia rifiuto del Manchester United per Zirkzee

Nel pre-gara, invece, Frederic Massara, direttore sportivo della Roma, a pochi attimi dall’inizio di Torino-Roma ha rilasciato delle dichiarazioni a Sky Sport a proposito del calciomercato in entrata ed in uscita. Chiarisce il ds sul tema attaccanti: “Ferguson ultimamente sta facendo vedere tutte le sue qualità, ora peccato che sia infortunato ma speriamo di riaverlo a breve. Ci contiamo tanto”

Dopodiché Massara spiega la situazione attorno Zirzkee. Secondo il ds non ci sono più margini per riaprire la trattativa con i Red Devils: “Il Manchester United ha chiuso in maniera piuttosto netta e non ha più riaperto. È un discorso chiuso.”

I top e flop del Torino

Ngonge 6. Si rende più volte pericoloso con dei tiri dalla distanza che terminano però centrali e tra le braccia di Svilar.

Si rende più volte pericoloso con dei tiri dalla distanza che terminano però centrali e tra le braccia di Svilar. Vlasic 6. Migliora nel secondo tempo ma non si rende decisivo in fase realizzativa.

Ilkhan 5.5. Molto duro negli interventi a centrocampo, ha vinto più sfide (6) nel corso della gara. Perde la marcatura in area su Dybala al 72′ in occasione del raddoppio giallorosso.

Molto duro negli interventi a centrocampo, ha vinto più sfide (6) nel corso della gara. Perde la marcatura in area su Dybala al 72′ in occasione del raddoppio giallorosso. Lazaro 5.5. Sul gol di Malen non stringe in area sull’attaccante avversario a cui lascia troppo spazio.

I top e flop della Roma

Malen 7.5. Prima rete in Serie A. Sblocca la gara al 25′, dopo una rete annullata per fuorigioco. Si rende pericolosissimo su tutto il fronte offensivo anche nei passaggi ai compagni dal limite dell'area.

Prima rete in Serie A. Sblocca la gara al 25′, dopo una rete annullata per fuorigioco. Si rende pericolosissimo su tutto il fronte offensivo anche nei passaggi ai compagni dal limite dell’area. Dybala 7. Va vicinissimo alla rete del vantaggio con un sinistro a giro da fuori area al 21′. Poco dopo serve un assist rasoterra per Malen che taglia tutta l’area di rigore avversaria. Trova la rete del raddoppio al 72′.

Rensch 6.5. Assist per Dybala al 72′. Domina sulla corsia destra, esce per infortunio al 76′.

Assist per Dybala al 72′. Domina sulla corsia destra, esce per infortunio al 76′. Svilar 6. Sicuro nelle parate, non molto preciso nei passaggi lunghi.

