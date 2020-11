Serie A: Torino-Sampdoria, probabili formazioni

Torino-Sampdoria è uno dei due posticipi del lunedì della nona giornata di Serie A. Si gioca alle 18.30 e in palio ci saranno punti preziosi per due squadre alle prese con un momento difficile: Toro penultimo con cinque puntie e reduce dall’ennesima rimonta subita, contro l’Inter, la Samp viene da tre sconfitte consecutive tra campionato e Coppa Italia, l’ultima nel derby contro il Genoa.

Granata ancora privi di Giampaolo in panchina a causa del Coronavirus: confermata la difesa a tre delle ultime uscite e in attacco torna capitan Belotti. Blucerchiati con la formazione titolare: in difesa tornano Tonelli e Augello.

Torino-Sampdoria, probabili formazioni.

Torino (3-5-2): Sirigu; Bremer, Nkoulou, Lyanco; Singo, Meité, Rincon, Linetty, Ansaldi; Zaza, Belotti. Allenatore: F. Conti.

Sampdoria (4-4-1-1): Audero; Bereszynski, Yoshida, Tonelli, Augello; Candreva, Ekdal, Thorsby, Jankto; Ramirez; Quagliarella. Allenatore: C. Ranieri.

OMNISPORT | 30-11-2020 10:51