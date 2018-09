Serie A: Torino-Spal 1-0

Torino (3-5-2): Sirigu 6.5, Izzo 6.5, N’Koulou 7, Moretti 6, De Silvestri 6, Rincon 6.5, Soriano 6.5 (18′ st Baselli 6), Meite 6, Ola Aina 6.5 (41′ st Berenguer sv), Iago Falque 6 (26′ st Zaza 6), Belotti 6.5. (1 Ichazo, 25 Rosati, 7 Lukic, 19 Damascan, 20 Edera, 27 Parigini, 30 Djidji, 36 Bremer, 99 Ferigra). All.: Mazzarri 6. Spal (3-5-2): Gomis 6, Cionek 5.5 (33′ st Paloschi sv), Vicari 6, Felipe 6 (1′ st Djourou 6), Kurtic 6, Schiattarella 6 (7′ st Valdifiori 6), Missiroli 6.5, Lazzari 6, Fares 6, Petagna 6.5, Antenucci 6. (22 Thiam, 32 Milinkovic-Savic, 5 Simic, 8 Valoti, 11 Moncini, 24 Dickmann, 25 Everton Luiz, 33 Costa, 77 Viviani). All.: Semplici 6.5.

Arbitro: Pasqua 5. Reti: 8′ st N’Koulou. Angoli: 10 a 9 per la Spal. Recupero: 1′ e 3′. Ammoniti: Moretti, Cionek per gioco scorretto, Schiattarella per condotta violenta. Var: 0.

Spettatori: 17.785 (paganti: 6.800. Abbonati: 10.985). Incasso € 309.564,00. Note: partita sospesa al 18′ del primo tempo per pioggia sul punteggio di 0-0. Ripresa alle 21.48 dopo il sopralluogo dell’arbitro Pasqua e dei capitani delle due squadre.(ANSA). ** I GOL ** – 8′ st: corner da sinistra battuto splendidamente da Soriano, N’Koulou svetta di testa nel cuore dell’area e trafigge Gomis

