Serie A, Torino - Udinese: le formazioni ufficiali

Scendono oggi, 12 dicembre, in campo alle 18.00 Torino e Udinese.

Il granata in casa cercheranno i tre punti in un match importante per l’andamento della stagione.

Torino (3-5-2): Sirigu; Lyanco, Nkoulou, Rodrigurez; Singo, Meite, Rincon, Linetty, Vojvoda; Zaza, Belotti. A disposizione: Rosati, Milinkovic-Savic, Bremer, Izzo, Segre, Lukic, Gojak, Edera, Bonazzoli, Murru, Vianni, Buongiorno. Allenatore: Giampaolo.

Udinese (3-5-2): Musso; Bonifazi, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Walace, Pereyra, Zeegelaar; Pussetto, Deulofeu. A disposizione: Scuffet, Gasparini, Makengo, Lasagna, Molina, Ter Avest, Micin, Nestorovski, Mandragora, Becao, Palumbo, Coulibaly. Allenatore: Gotti.

OMNISPORT | 12-12-2020 17:04