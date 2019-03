Serie A, tre turni di stop per Ola Aina

Il giudice sportivo ha reso note le sanzioni disciplinari dopo l'ultima giornata di campionato. Tre giornate al terzino granata Ola Aina.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 10.000,00

AINA Temitayo (Torino): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione); per avere, al 48° del secondo tempo, dopo la notifica del provvedimento di ammonizione, assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti del Direttore di gara.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

EVANGELISTA Lyanco (Bologna): doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 1.500,00

PEZZELLA German Alejo (Fiorentina): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; sanzione aggravata perché capitano della squadra; già diffidato (Quinta sanzione).

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

GOLDANIGA Edoardo (Frosinone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

NKOULOU NDOUBENA Nicolas Julio (Torino): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PAVOLETTI Leonardo (Cagliari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

SILVESTRE Matias Agustin (Empoli): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

ZIELINSKI Piotr Sebastian (Napoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione)

SPORTAL.IT | 19-03-2019 18:10