Al termine di una gara nervosa e complicata, Trento si impone, in gara 3, su Venezia (81-63 il finale), conquistando così il 2-1 nella serie. Lagunari in grande difficoltà, con anche Daye espulso. In casa Dolomiti, ottimo Sutton (18 punti).

Grazie a questo importante successo, Trento, vincendo gara 4, chiuderebbe la pratica. Questa sera, a Brescia, il quarto atto della serie tra Olimpia e Leonessa con i milanesi avanti 2-1 e con il match point tra le mani.

30-05-2018