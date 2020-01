Serie A, tris della Roma a Genova: giallorossi quarti

La Roma si impone per 3-1 a Marassi contro il Genoa nel primo posticipo del ventesimo turno di serie A: la squadra di Fonseca interrompe la serie di sconfitte consecutive affermandosi in Liguria grazie ai gol di Under e Dzeko e all’autorete di Biraschi. In classifica i giallorossi sono quarti a +3 sull’Atalanta in campo lunedì sera contro la Spal. Il Genoa, a segno con Pandev, resta penultimo a 14 punti.

Primo tempo divertente, la Roma rompe subito il ghiaccio con Under, in gol con un tiro-cross involontario che inganna Perin. I capitolini fanno la partita e raddoppiano al 44′ con l’autorete di Biraschi, che devia nella propria porta il traversone di Spinazzola, tornato nella Capitale dopo il mancato trasferimento all’Inter. Prima dell’intervallo il Grifone riaccende la speranza andando a segno con Pandev.

Nella ripresa sale in cattedra Paul Lopez con due grandi parate, poi arriva il tris di Dzeko al 74′, che chiude i giochi. Perin sbaglia il rinvio e Pellegrini verticalizza per il bomber bosniaco, implacabile.

SPORTAL.IT | 19-01-2020 20:01