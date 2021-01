Serie A: Udinese-Atalanta, le probabili formazioni

Udinese-Atalanta, recupero della decima di campionato, è in programma alle 15 di mercoledì. I friulani hanno conquistato un solo punto nelle ultime cinque gare e non possono permettersi altri stop, i bergamaschi puntano a un successo che li porterebbe al terzo posto in classifica.

Gotti si affida in attacco a Pereyra e Lasagna, a centrocampo De Paul detterà i tempi e sarà spalleggiato da Mandragora e Arslan. Gasperini non cambia in attacco: Zapata favorito su Muriel al fianco del solito Ilicic. A centrocampo De Roon, Freuler e Maehle.

UDINESE (3-5-2) – Musso; Becao, Bonifazi, Samir; Molina, De Paul, Arslan, Mandragora, Zeegelar; Pereyra, Lasagna. All: Gotti

ATALANTA (3-4-1-2) – Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Maehle; Pessina; Ilicic, Zapata. All: Gasperini

