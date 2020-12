Serie A: Udinese-Atalanta, probabili formazioni

Alla Dacia Arena, domenica alle 15, si sfidano due squadre dal morale decisamente diverso: l’Udinese arriva infatti dalla brillante prestazione all’Olimpico contro la Lazio (3-1 il risultato finale per i friulani), mentre l’Atalanta dimostra grande fatica a gestire il doppio impegno campionato-Champions, tanto che la vittoria in Serie A manca dallo scorso 31 ottobre (2-1 in trasferta a Crotone).

In panchina, per l’Udinese, ci sarà ancora Cioffi (Gotti è ancora positivo al coronavirus), che punterà sul duo d’attacco Forestieri-Pussetto. Dall’altra parte spazio a Ilicic e Zapata, con quest’ultimo alla ricerca di un gol che manca, in campionato, dallo scorso 24 ottobre.

Udinese-Atalanta, probabili formazioni:

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Walace, Pereyra, Zeegelaar; Forestieri, Pussetto. Allenatore: Gotti (in panchina Cioffi).

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Pessina, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata. Allenatore: Gasperini.

05-12-2020