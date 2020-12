Serie A, Udinese-Benevento: probabili formazioni

I bianconeri hanno l’opportunità di chiudere il proprio anno con la settima partita consecutiva da imbattuti. Non sarà però affatto semplice, contro un Benevento reduce dall’ottima vittoria casalinga per 2-0 contro il Genoa.

Nell’Udinese ancora out Jajalo, Okaka e Nuytinick, mentre rientra Forestieri. Sembra invece essersi ristabilito pienamente dopo il gol al Cagliari, bomber Lasagna. Becao, De Maio sono in vantaggio su Bonifazi e Samir; Arslan, favorito su Walace e Mandragora, mentre davanti si giocano due posti da titolari Pussetto, Lasagna e Deulofeu.

Inzaghi non potrà contare invece sugli indisponibili Volta, Maggio, Caldirola e Iago Falque. Ritrova in mezzo al campo Schiattarella, che ha scontato il proprio turno di squalifica contro il Genoa e punta su Insigne e Caprari per supportare l’unica punta Lapadula.

PROBABILI FORMAZIONI:

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, De Maio, Samir; Larsen, Pereyra, Arslan, De Paul, Zeegelaar; Pussetto, Lasagna. All. Gotti

Benevento (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Glik, Barba, Foulon; Ionita, Schiatatrella, Hetemaj; Insigne, Caprari; Lapadula. All. Inzaghi

