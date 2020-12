Serie A: Udinese-Crotone, probabili formazioni

Udinese-Crotone in campo alle 18.30 aprono la dodicesima giornata del campionato di Serie A. Tra i friulani ritorna dopo la squalifica Arslan, fuori causa Okaka per infortunio, anche Forestieri non ci sarà. In attacco Pussetto con Deulofeu.

I calabresi devono fare a meno dello squalificato Magallan, al suo posto in difesa c’è Cuomo. In attacco Messias con Simy, Benali difficilmente sarà della partita.

UDINESE (3-5-2): Musso; Bonifazi, Becao, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Arslan, Pereyra, Zeegelaar; Pussetto, Deulofeu.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Cuomo, Marrone, Luperto; Pereira, Eduardo, Petriccione, Molina, Reca; Messias, Simy.

OMNISPORT | 15-12-2020 07:51