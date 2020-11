Serie A: Udinese-Genoa, probabili formazioni

Anche se siamo solo nelle battute iniziali del campionato, quella tra Udinese e Genoa, in programma domenica alle 18, è una sfida già fondamentale per entrambi i club, che giocano per tre punti che rimetterebbero in carreggiata una stagione iniziata male. Per Gotti possibile novità tridente in attacco: Dentro Pussetto, Okaka e Deulofeu, in panchina Kevin Lasagna.

Dall’altra parte, Maran punta tutto sul duo offensivo Pandev-Scamacca per ritrovare una vittoria che in campionato manca dalla prima giornata.

Udinese-Genoa, probabili formazioni

Udinese (4-3-3): Musso; Stryger Larsen, Becao, Nuytinck, Samir; De Paul, Arslan, Forestieri; Pussetto, Okaka, Deulofeu. Allenatore: Gotti.

Genoa (4-3-1-2): Perin; Biraschi, Goldaniga, Bani, Czyborra; Lerager, Badelj, Rovella; Zajc; Pandev, Scamacca. Allenatore: Maran.

OMNISPORT | 21-11-2020 09:16