Serie A, Udinese-Inter: probabili formazioni

Inter in campo a Udine nell’anticipo dell’ultima giornata di andata. Nerazzurri impegnati alle 18 di sabato 23 gennaio in contemporanea con il Milan, avversario martedì nel quarto di finale di Coppa Italia in gara secca.

Conte sogna ancora il titolo d’inverno, ma soprattutto va a caccia della vittoria in trasferta che in campionato manca da un mese, l’Udinese ha invece raccolto solo due punti nelle ultime cinque partite.

In casa nerazzurra possibile turno di riposo per Hakimi e Vidal, tra i bianconeri attacco probabilmente ancora affidato a Lasagna destinato però al trasferimento al Verona.

Udinese-Inter, probabili formazioni.

UDINESE (3-5-1-1): Musso; Becao, Bonifazi, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Walace, Mandragora, Zeegelaar; Pereyra; Lasagna. All.: Gotti.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro Martinez. All.: Conte.

OMNISPORT | 22-01-2021 11:26